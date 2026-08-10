Dani Mérida hace historia y se une a Rafa Jódar en los cuartos del Masters 1.000 de Montreal

Dani Mérida continúa firmando una semana inolvidable en Montreal. El madrileño, de 21 años, derrotó con autoridad al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-3 y 6-1, en una hora y nueve minutos, y alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Masters 1.000.

Su clasificación sitúa a España con dos representantes entre los ocho mejores del torneo canadiense, junto a Rafa Jódar.

Mérida llegaba al cruce de octavos ante un rival que había adquirido protagonismo en el cuadro al eliminar, entre otros, a Alexander Zverev. Sin embargo, el español impuso su ritmo desde el inicio, combinó profundidad desde el fondo de la pista con una gestión muy solvente de los momentos decisivos y no concedió opciones para que Griekspoor encontrara continuidad.

El primer set se resolvió por 6-3 y confirmó la superioridad del jugador español, capaz de trasladar a la pista una propuesta ofensiva y consistente. Lejos de bajar la intensidad, Mérida aceleró en la segunda manga y selló un contundente 6-1 para cerrar una de las victorias más relevantes de su todavía joven carrera profesional.

El resultado amplía una progresión que ya venía dejando señales durante el torneo. Antes de superar a Griekspoor, el madrileño había remontado en su estreno al canadiense Liam Draxl, vencido al francés Ugo Humbert y resuelto un exigente duelo de tres sets frente al estadounidense Alex Michelsen.

Su actuación en Montreal adquiere una dimensión especial por tratarse de su segundo Masters 1.000 sobre pista dura y por el escaso bagaje que tenía en esa superficie dentro del circuito ATP antes de esta gira.

El premio es doble. Además de instalarse en sus primeros cuartos de final en un torneo de esta categoría, Mérida tiene asegurada su entrada en el top 50 mundial y se aproxima, como mínimo, a la zona del número 40 del ranking ATP.

Dani Mérida, en el Masters 1.000 de Montreal. Reuters

Un salto significativo para un tenista que ya había conquistado dos semanas atrás su primer título ATP en Umag, sobre tierra batida, y que ahora confirma la amplitud de sus recursos en cemento.

Tien, el siguiente

En la siguiente ronda, Mérida se enfrentará al estadounidense Learner Tien, de 20 años, quien derrotó al argentino Thiago Agustín Tirante por 6-4 y 6-4.

Será el primer duelo oficial entre ambos y una nueva prueba de madurez para el español, que ha aprovechado con determinación un cuadro marcado por las eliminaciones tempranas de varios cabezas de serie.

Su presencia en cuartos coincide con la de Rafa Jódar, que logró su billete tras imponerse al checo Jiri Lehecka por un doble 6-3. El jugador madrileño, de 19 años, había superado previamente al francés Corentin Moutet y al italiano Lorenzo Musetti, y se medirá este lunes al francés Arthur Fils por un puesto en semifinales.

La coincidencia de Mérida y Jódar devuelve una imagen poco habitual para el tenis español en Canadá: es la sexta ocasión en la historia del torneo en la que dos jugadores nacionales alcanzan los cuartos de final.

Manuel Orantes y Joan Gisbert abrieron esa lista en 1974; el precedente más reciente correspondía a Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich en 2023