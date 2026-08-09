Rafa Jódar arrolla al checo Lehecka y accede a los cuartos de final del Masters 1.000 de Montreal

El tenista español se coló por tercera vez consecutiva en esta ronda tan avanzada de un torneo de este calibre tras vencer con una gran facilidad (6-3, 6-3).

Aunque comience a ser una tónica habitual, no deja de resultar alucinante que Rafa Jódar se haya acostumbrado a la victoria tan temprano.

Con apenas 19 años, el tenista arrolló esta pasada madrugada al checo Jiri Lehecka (6-3, 6-3) y se metió en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montreal. La tercera vez de manera consecutiva que alcanza esta ronda en un torneo de este calibre, una regularidad que comienza a asustar en el circuito.

Apenas 1 hora y 14 minutos necesitó el ya número 15 del mundo (y subiendo) para arrollar a un rival como Lehecka que se encuentra muy cerca del top10 y que tiene muchas más tablas que el español.

Con la sensación de jugar en el patio de su casa y apenas despeinarse para superar al checo, Jódar se coló en los cuartos de final, donde ahora se enfrentará a Arthur Fils, otro joven que viene pegando fuerte con apenas 22 años y que dejará a uno de estos dos prematuros en semifinales.

Acostumbrándose a ganar

Rafa Jódar está comenzando a hacer de la victoria un hábito, prácticamente una rutina. No en vano, ha alcanzado al menos los cuartos de final en siete de los últimos ocho torneos que ha disputado desde abril, con la única excepción de Wimbledon.

Tras la eliminación de Lehecka, Jódar es el segundo jugador de mejor ranking que sigue con vida en Canadá, solo por detrás del estadounidense Ben Shelton, número 10 del mundo y defensor del título. Se le abre una vía preciosa por lo tanto al español.

El saque fue en esta ocasión una de sus principales bazas para desarmar a un Lehecka que no supo en ningún momento hacer frente al vendaval del joven madrileño. Un 100% de puntos convertidos con el primer servicio y un 70% con el segundo durante la primera manga le convirtieron en alguien inexpugnable.

Rafa Jódar corre para golpear una bola en Montreal. REUTERS

Aún así, Lehecka aguantó bastante bien el tirón hasta mediado este primer set. Cada uno se fue adjudicando su servicio sin demasiadas complicaciones, hasta que Jódar decidió apretar el acelerador.

En la primera bola de break que dispuso en el encuentro, al paso por el octavo juego y tras forzar el deuce, una doble falta del checo y un error no forzado llevaron al 5-3 a favor del español. Ahí templó los nervios Jódar y cerró con autoridad la primera manga, como el que lleva ganando partidos toda su vida.

El segundo set empezó con un break en blanco de Jódar, un golpe de autoridad para frenar cualquier tipo de reacción de Lehecka. El madrileño sumó otra rotura en el séptimo juego, para el 2-5, en su cuarta pelota de break después de que el checo levantase un 0-40.

Third consecutive Masters 1000 quarter-fiinal 👌



Jodar hurries past Lehecka 6-3 6-3 to become the first teen in Montreal last 8 since 2018!#NBO26 pic.twitter.com/qVaaR6Sz70 — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2026

Fueron dos golpes definitivos para un Lehecka que hacía tiempo que estaba en la lona y no podía hacer nada. Jódar sacó entonces con ese 5-2 a favor para llevarse el partido, pero no contaba con ceder por primera vez su saque.

Un pequeño rayo de luz para Lehecka, un puro espejismo en realidad porque acto seguido volvió a ceder su servicio y Jódar puso el doble 6-3 para acceder a los cuartos de final con el menor desgaste posible.