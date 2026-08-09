La participación de Sinner en Cincinnati, en el aire: las molestias en la rodilla y el calor, los riesgos antes del US Open

Cincinnati podría quedarse sin sus dos grandes atractivos a pocos días del inicio del torneo. Jannik Sinner se está planteando seriamente no disputar el Masters 1000 estadounidense y apostar por una preparación más tranquila de cara al US Open, que se celebrará a finales de agosto.

Una decisión que podría quedar resuelta en breve y que está condicionada por unas molestias en la rodilla que han obligado al italiano a viajar hasta su país para someterse a nuevas pruebas.

Según La Gazzetta dello Sport, la evolución de la rodilla de Sinner es favorable, aunque eso no implica necesariamente que vaya a estar en Cincinnati.

De hecho, a medida que se acerca el comienzo del torneo, gana fuerza la posibilidad de que el número uno prefiera no correr riesgos y complete su recuperación antes de regresar a la competición. En caso de renunciar, eso sí, perdería los 600 puntos que defiende tras alcanzar la final el año pasado.

El de San Cándido tenía previsto viajar a Estados Unidos durante este fin de semana, entre el sábado y el domingo, pero todo apunta a que finalmente retrasará ese desplazamiento.

En su entorno consideran que jugar en Cincinnati podría suponer un riesgo innecesario, no solo por las molestias en la rodilla, sino también por las exigentes condiciones climatológicas que suelen acompañar al torneo durante esta época del año en Ohio.

Un factor que, además, afecta especialmente al italiano. De hecho, el año pasado se retiró en la final ante Alcaraz por quedarse sin energía debido a las altas temperaturas.

Las condiciones de Cincinnati están entre las más duras de todo el circuito. En los últimos años se han producido varios episodios relacionados con el calor, tanto entre los jugadores como en las gradas.

El Masters 1000 se disputa a mediados de agosto, en una época en la que las temperaturas alcanzan registros muy elevados durante las horas centrales del día.

La decisión definitiva se conocerá en las próximas horas. El sorteo del cuadro está previsto para este miércoles y Sinner no quiere alterar más de la cuenta su planificación de cara al US Open.

En caso de que finalmente no participe, Alexander Zverev pasaría a ser el primer cabeza de serie, mientras que Felix Auger-Aliassime ocuparía la segunda posición. Una situación prácticamente idéntica a la vivida en el Masters 1000 de Montreal, donde ambos cayeron en su debut.

En la línea de Alcaraz

El italiano, además, todavía no ha comenzado su gira sobre pista dura. Su último partido fue la final de Wimbledon, en la que revalidó el título frente a Alexander Zverev.

De hecho, sus dos últimas apariciones en competición han sido en Grand Slam: Roland Garros y Wimbledon. Si finalmente se baja de Cincinnati, encadenaría tres 'grandes' sin disputar ningún torneo entre ellos: París, Londres y Nueva York.

Llegar a los Grand Slams sin apenas rodaje competitivo se ha convertido en una estrategia cada vez más habitual entre los grandes favoritos. Alcaraz, por ejemplo, conquistó el Open de Australia sin jugar ningún torneo previo, mientras que Sinner siguió un camino similar antes de Wimbledon.

Ambos parecen apostar por llegar a las grandes citas con la batería completamente cargada y utilizar las primeras rondas para recuperar sensaciones y adaptarse a las condiciones.

Un riesgo, sin duda, pero que podría volver a formar parte del plan de Sinner y Alcaraz de cara al US Open.