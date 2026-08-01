Rafa Jódar remonta a Musetti para sellar el pase a semifinales de Washington y colocarse dentro del top 20 del mundo

Rafa Jódar, durante el partido del ATP 500 de Washington contra Musetti. EFE

La capital estadounidense fue testigo este viernes de una nueva exhibición de carácter por parte del tenis español. Rafa Jódar selló su billete para las semifinales del ATP 500 de Washington, prestigioso torneo que abre la gira norteamericana sobre pista dura.

Lo hizo tirando de épica, firmando una espectacular remontada ante el italiano Lorenzo Musetti (15 del mundo), a quien superó por 1-6, 6-1 y 6-4 en una intensa batalla de 1 hora y 59 minutos.

Con este triunfo, Jódar se asegura escalar, como mínimo, hasta el decimonoveno puesto de la clasificación mundial en la próxima actualización del ranking ATP.

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El español se clasifica para sus primeras semifinales de un ATP 500 tras superar a Musetti (1-6, 6-1 y 6-4) y alcanza un nuevo hito en su carrera.#MubadalaDCOpen #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/hAbAiH8yxt — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 1, 2026

Entrar en el codiciado 'Top 20' por primera vez en su carrera -superando su anterior techo histórico, el número 23- confirma su meteórica progresión y le consolida en la élite absoluta del circuito masculino.

A contracorriente

El camino hacia la victoria, sin embargo, estuvo lleno de espinas. Las cosas empezaron a torcerse muy pronto. En el primer parcial, Jódar sufrió una desconexión que le costó cara. En el cuarto juego, tras levantar un peligroso 0-40 a base de garra, terminó cediendo su servicio con una inoportuna doble falta en la sexta bola de 'break' que afrontaba.

Trató de reaccionar de inmediato, pero desaprovechó tres oportunidades de rotura a continuación, dando alas a un Musetti muy suelto. El italiano volvió a romper el saque del español, esta vez en blanco, para cerrar un contundente 6-1.

Pero si algo define al jugador madrileño es su capacidad de supervivencia. No en vano mantiene un inmaculado pleno de victorias en todos los partidos a cinco sets que ha disputado en su carrera.

Rafa Jódar, durante el partido del ATP 500 de Washington contra Musetti. EFE

De golpe y porrazo, el guion dio un vuelco. Jódar arrancó la segunda manga ganando su primer juego en blanco. A continuación, presionó el servicio de Musetti hasta ponerse 0-40 y, aunque dejó escapar las tres primeras bolas de rotura, a la cuarta logró el ansiado 'break'.

A partir de ahí, el italiano comenzó a desmoronarse. Apenas logró un pobre 44 % de primeros saques y cometió hasta seis dobles faltas, cediendo una nueva rotura que colocó a Jódar con un insalvable 4-0. El español devolvió el golpe con idéntica moneda, apuntándose el set por 6-1.

La tercera manga fue una prueba de madurez absoluta. Tras iniciar con un equilibrado 2-2, Jódar empezó a cocinar el triunfo asestando un zarpazo letal: un 'break' clave en el quinto juego que consolidaría con autoridad al saque para situarse 4-2.

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Con esa ventaja, se mostró intratable en labores defensivas. Sacando para cerrar el partido, no le tembló el pulso y selló el choque con un brillante juego en blanco.

El triunfo supone su segunda victoria ante un 'Top 20' (tras ganar a De Miñaur en Madrid). Ahora le esperan sus terceras semifinales de la temporada -tras Marrakech, donde fue campeón, y Barcelona-, siendo las primeras sobre superficie rápida.

Su próximo obstáculo será el siempre peligroso zurdo chileno Alejandro Tabilo, verdugo de Ben Shelton. Un duelo de altos vuelos que promete grandes emociones en la exigente ruta hacia el ATP 500 de Washington.