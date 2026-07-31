Rafa Nadal, 40 años: "Me esforcé lo suficiente para llegar a este punto de mi vida en paz y eso me hace ser feliz hoy"

Han pasado varios años desde que Rafa Nadal puso fin a una de las carreras más brillantes de la historia del tenis. El balear siempre ha defendido que su mayor satisfacción llegó al comprobar que se marchó sin reproches.

Con el paso del tiempo, el extenista ha reflexionado en numerosas ocasiones sobre cómo vivió sus últimos años como profesional y sobre la tranquilidad con la que afrontó su retirada tras décadas compitiendo al máximo nivel.

"Me esforcé lo suficiente para llegar a este punto de mi vida en paz y eso me hace ser feliz hoy", aseguró Rafa Nadal en una entrevista con EFE, convencido de que siempre dio todo lo que tenía dentro de la pista.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam explicó que esa sensación de paz no nació de los trofeos conquistados, sino de la conciencia de haber trabajado al máximo durante toda su carrera.

Para Nadal, el éxito nunca estuvo únicamente en levantar títulos. Siempre consideró más importante haber mantenido la disciplina, el compromiso y la capacidad de sacrificio que marcaron toda su trayectoria deportiva.

Las lesiones acompañaron al mallorquín durante buena parte de su carrera. Aun así, nunca dejó de competir mientras creyó que podía hacerlo y siempre regresó a las pistas con la misma determinación.

Esa actitud fue una de las señas de identidad de Rafa Nadal, que convirtió el esfuerzo en una filosofía de vida. Incluso en los momentos más complicados, mantuvo intacta su exigencia consigo mismo.

Nadal compitiendo en Wimbledon en 2011. Gtres

Durante la entrevista, el extenista también echó la vista atrás para analizar la transformación que experimentó el tenis desde que debutó como profesional hasta su despedida en 2024.

"Todo evoluciona. La vida que empezamos en 2003 hasta que me retiré en 2024 ya había cambiado. El mundo evoluciona y el deporte no es ajeno al mundo", explicó el balear.

Según Nadal, la evolución del deporte fue constante. La preparación física alcanzó otro nivel, la tecnología ganó protagonismo y la forma de competir cambió notablemente con el paso de los años.

El exnúmero uno del mundo entendió que adaptarse a esas transformaciones era imprescindible para seguir siendo competitivo frente a rivales cada vez más preparados y completos.

Nadal tras ganar el Conde de Godó en 2006. Europa Press

Pese a esos cambios, Rafa Nadal siempre creyó que había aspectos que permanecían inalterables. El respeto por el rival, la humildad y la cultura del esfuerzo siguieron siendo la base del éxito.

Esos valores fueron los que intentó transmitir durante toda su carrera y también los que continuó defendiendo una vez retirado del tenis profesional.

Años después de colgar la raqueta, Nadal siguió disfrutando de una vida mucho más tranquila junto a su familia y alejada de la presión de la competición.

El balear aseguró que haber entregado todo durante más de veinte años le permitió cerrar esa etapa con la conciencia tranquila. Esa paz, más que cualquier título, fue la que explicó que le hacía sentirse verdaderamente feliz.