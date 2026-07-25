El Masters 1.000 de Canadá no aguanta más un año sin Alcaraz, Sinner y Djokovic y claman por cambiar el "exigente calendario"

El Masters 1.000 de Canadá vuelve a quedarse sin sus tres grandes reclamos. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic no estarán tampoco en esta edición. Un duro revés para uno de los torneos más prestigiosos del circuito.

La organización confirmó el viernes las bajas de Sinner y Djokovic, que se suman a la ya conocida ausencia de Alcaraz. Carlitos ni siquiera figuraba en la lista debido a la lesión de muñeca que arrastra desde mediados de abril y que ya ha obligado a perderse Roland Garros y Wimbledon.

Con este escenario, el sexto Masters 1.000 de la temporada pierde de una tacada al actual número uno del mundo, al tenista más laureado de la historia y al gran referente del tenis español.

Una circunstancia que, además, se repite por segundo año consecutivo después de que los tres también faltaran el año pasado en Toronto.

La ausencia más llamativa es la de Jannik Sinner. El italiano llega después de conquistar Wimbledon y había firmado un inicio de temporada prácticamente perfecto, con los títulos de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Su retirada también pone fin al sueño de completar un pleno histórico conquistando los nueve Masters 1.000 del calendario en un mismo año. A través de un comunicado difundido por la ATP, el de San Cándido quiso explicar su decisión.

"Tras sopesar cuidadosamente todos los factores junto con mi equipo, hemos tomado la difícil decisión de retirarme de Montreal. Nunca es fácil perderse un evento tan importante, pero creemos que esta es la decisión correcta para priorizar mi salud. Estoy decepcionado por no poder estar allí, pero espero volver en el futuro."

Sinner y Djokovic después del partido. Reuters

Djokovic, por su parte, continúa gestionando cuidadosamente su calendario. El serbio, que en los últimos años ha reducido considerablemente el número de torneos que disputa, vuelve a reservar esfuerzos para sus grandes objetivos, los Grand Slams.

En el caso de Alcaraz, la hoja de ruta sigue marcada por la recuperación de la lesión en la muñeca. El español continúa ultimando su regreso después de varios meses alejado de las pistas, con la vista puesta en reaparecer en las mejores condiciones para el US Open.

El torneo estalla

Las tres ausencias han provocado una reacción poco habitual por parte de la organización del Masters 1.000 de Canadá, que ha aprovechado la situación para reclamar cambios estructurales en el calendario.

La directora del torneo, Valerie Tetreault, lamentó perder nuevamente a varias de las principales estrellas del circuito, aunque mostró comprensión hacia las decisiones adoptadas por los jugadores.

"Obviamente, estamos muy decepcionados de que Jannik y Novak no nos acompañen en Montreal este año, especialmente después de que también se retiraran del torneo del año pasado en Toronto", señaló.

"Respetamos sus decisiones y entendemos que, con un calendario tan exigente, la salud de los jugadores debe seguir siendo la prioridad". Sin embargo, fue un paso más allá al advertir de que estas bajas empiezan a convertirse en una tendencia preocupante.

"Dicho esto, creemos que la frecuencia de estas retiradas de última hora en los últimos años plantea un problema más amplio para nuestro deporte. Los torneos Masters 1000 se encuentran entre los eventos más importantes del circuito y los aficionados esperan, con razón, ver competir a los mejores del mundo."

Tetreault confirmó además que ya existen conversaciones abiertas con la ATP para abordar la situación. "Creemos firmemente que es necesario realizar ajustes en un futuro próximo para proteger mejor la integridad de nuestros eventos Masters 1000, sin perder de vista la realidad a la que se enfrentan los jugadores."

Un debate que viene de lejos

El calendario del tenis profesional vuelve así a situarse en el centro del debate. Actualmente, siete de los nueve torneos Masters 1.000 se disputan con el nuevo formato de casi dos semanas de competición, mientras que la temporada se extiende prácticamente durante once meses para los mejores jugadores del circuito.

La gira norteamericana es uno de los tramos más exigentes del curso. Tras Montreal llega inmediatamente Cincinnati, otro Masters 1.000, antes del inicio del US Open, el último Grand Slam de la temporada, que comienza el 30 de agosto.

Las lesiones y renuncias se han multiplicado en los últimos cursos. Hace ya dos temporadas, Alcaraz resumió el sentir general con una frase que dio la vuelta al mundo del tenis: "Nos van a matar de alguna manera", dijo en septiembre de 2024.

Zverev, durante el partido ante Arthur Fery en Wimbledon. Reuters

A la espera de que no se produzcan nuevas bajas de última hora, Alexander Zverev partirá como primer cabeza de serie en Montreal. El canadiense Félix Auger-Aliassime ejercerá como segundo favorito ante su público, mientras que el vigente campeón, Ben Shelton, aparecerá como tercer cabeza de serie.

Completarán el grupo de principales favoritos Álex de Miñaur, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Alexander Bublik, Casper Ruud y Andrey Rublev.

La representación española estará encabezada por Alejandro Davidovich, que partirá como vigésimo cabeza de serie, mientras que Rafa Jódar figura, por el momento, como vigesimotercer favorito.