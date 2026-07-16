El regreso de Carlos Alcaraz ya tiene fecha: aparece inscrito en el Masters 1.000 de Cincinnati

El regreso de Carlos Alcaraz al circuito ATP está cada vez más cerca. El murciano, apartado de la competición desde abril por una lesión en la muñeca derecha, ha dado un paso decisivo en su recuperación al inscribirse en el Masters 1.000 de Cincinnati (13-23 de agosto).

Todo apunta a que Estados Unidos se convertirá en el escenario de su esperada reaparición. Y es que el tenista de El Palmar no compite desde su victoria ante Otto Virtanen (6-4, 6-2) en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó.

Aquel encuentro ya estuvo marcado por las molestias en la muñeca que, un día después, le obligaron a renunciar al duelo de octavos de final contra Tomas Machac.

Desde entonces, a finales de abril, ha permanecido alejado de las pistas. La lesión le impidió completar la gira europea de tierra batida, defender el título en Roland Garros y disputar la temporada sobre hierba, incluido Wimbledon.

El US Open (30 de agosto-13 de septiembre), cuarto y último Grand Slam del año, pasó así a convertirse en el gran objetivo de su calendario.

Objetivo: US Open

Alcaraz y su equipo han mantenido desde el primer momento una hoja de ruta clara: priorizar una recuperación completa y evitar cualquier precipitación que pudiera derivar en una recaída, especialmente en una articulación tan delicada como la muñeca.

En los últimos días, Carlitos ha vuelto a entrenarse con la raqueta y las sensaciones, respaldadas por las pruebas médicas y el trabajo en pista, han sido lo suficientemente positivas como para dar el siguiente paso.

Si la evolución continúa siendo favorable durante las próximas semanas, Cincinnati será el torneo elegido para su regreso, cuatro meses después de su último partido.

Carlos Alcaraz ejecuta una derecha. Reuters

Además de servir como banco de pruebas antes del US Open, ambos campeonatos tienen un significado especial para el murciano, ya que conquistó los dos títulos la pasada temporada.

La ausencia de Alcaraz en la lista inicial del Masters 1.000 de Montreal (2-13 de agosto) refleja que su entorno consideró demasiado ajustados los plazos para preparar esa cita con garantías.

Sin embargo, esa decisión no cierra por completo la puerta a una participación, ya que la organización podría concederle una invitación si finalmente estuviera en condiciones de competir.

La ATP, además, suele reservar una 'wild card' para la posible incorporación de una gran figura. El sorteo del cuadro principal está previsto para el 31 de julio.

Muchos puntos en juego

Antes de la lesión, Alcaraz había firmado un brillante inicio de temporada. Tras la mediática separación de Juan Carlos Ferrero, el murciano arrancó una nueva etapa bajo la dirección de Samuel López con resultados inmejorables.

Ganó el Open de Australia y, con solo 22 años, se convirtió en el tenista más joven en completar el Career Grand Slam. Posteriormente también levantó el trofeo en Doha y, antes de detener su actividad para recuperarse de la lesión, acumuló 22 victorias en 25 partidos.

Durante su ausencia, Jannik Sinner ha reforzado su liderato mundial tras revalidar el título en Wimbledon, mientras que Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, ha adelantado al español en la clasificación ATP y le ha relegado al tercer puesto.

Pese a ello, Alcaraz mantiene una ventaja de dos títulos de Grand Slam sobre Sinner (7-5), aunque la inactividad le ha pasado factura en el ranking.

El italiano lidera actualmente la clasificación con 13.450 puntos, por los 8.160 del murciano, una diferencia de 5.290 puntos provocada en gran medida por la imposibilidad de defender los resultados cosechados durante el mismo tramo de la pasada temporada.