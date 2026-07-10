Zverev mantiene su poderío ante Arthur Fery y se mete en la final de Wimbledon, donde espera rival: Sinner o Djokovic

El alemán le arrebata a Carlos Alcaraz el número dos del mundo tras imponerse en tres sets al tenista británico (6-7, 2-6, 4-6).

De haber perdido tres finales de Grand Slam a tener la oportunidad de ganar dos en un mismo año. Alexander Zverev luchará el domingo por ganar Wimbledon después de ganar en tres sets a Arthur Fils (6-7, 2-6, 4-6).

El alemán, flamante campeón de Roland Garros y con actuaciones discretas, históricamente, en el All England Club, está mostrando este año su gran adaptación a la hierba con un triunfo incontestable ante el número 114 del mundo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.