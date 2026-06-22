Vondrousova, campeona de Wimbledon y medallista olímpica, suspendida 4 años por negarse a un control antidopaje

Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y subcampeona olímpica en Tokio, ha pasado en cuestión de meses de ser uno de los rostros más celebrados del circuito WTA a protagonizar uno de los casos disciplinarios más duros del tenis reciente.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) ha anunciado una sanción de cuatro años después de que la jugadora checa se negara a someterse a un control antidopaje fuera de competición realizado en diciembre de 2025.

Según el comunicado de la ITIA y el laudo de un tribunal independiente, la tenista de 26 años fue notificada para proporcionar una muestra en su domicilio, en torno a las 20:00 horas de ese día, y la oficial de control acudió a su vivienda para efectuar el procedimiento estándar.

Vondrousova, sin embargo, impidió que la agente completara su trabajo y no entregó la muestra requerida, lo que, a efectos del reglamento antidopaje, se considera una negativa a cooperar equiparable a un positivo en un test.

La sanción, que se extenderá hasta el 21 de junio de 2030, la aparta del circuito en plena madurez competitiva y compromete seriamente sus opciones de regresar al máximo nivel.

El caso no gira en torno a la presencia de una sustancia prohibida, sino a la conducta de la jugadora frente al procedimiento.

En audiencias previas, Vondrousova había admitido públicamente que aquella noche vivió un episodio de miedo e inseguridad al recibir la visita de los agentes antidopaje y relacionó su reacción con una situación límite a nivel psicológico.

La checa habló de problemas de salud mental, de una "crisis de estrés" y de la sensación de estar al borde del colapso, argumentos que su defensa trató de trasladar al expediente como causa atenuante.

El panel disciplinario, sin embargo, concluyó que las pruebas presentadas "no ofrecían una justificación convincente" para negarse al control, y aplicó el máximo castigo previsto para este tipo de infracción.

Marketa Vondrousova, en Wimbledon 2023 Reuters

El contraste con el CV deportivo de Vondrousova amplifica el impacto de la noticia. Zurda talentosa, irrumpió muy joven en la élite con una final de Roland Garros en 2019 y alcanzó la medalla de plata en los Juegos de Tokio, antes de tocar techo con el título en la hierba de Wimbledon en 2023.

En Londres se convirtió en la primera mujer no cabeza de serie en ganar el torneo desde que se instauró el ranking WTA, consolidando una trayectoria marcada por la irregularidad física pero también por grandes picos de rendimiento.

La suspensión de cuatro años llega cuando todavía figuraba en la parte media-alta de la clasificación y después de un periodo en el que ella misma había reconocido sentirse "agotada" por la exigencia competitiva.

La jugadora mantiene la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Suiza, una vía que su entorno no descarta.

De confirmarse el castigo en última instancia, el caso quedará como un precedente más en la línea de otros nombres ilustres sancionados por dopaje o incumplimientos del código antidopaje, y reabrirá el debate sobre cómo equilibrar la protección de la salud mental de los deportistas con la dureza de un sistema que, en situaciones como esta, no distingue entre un positivo analítico y una negativa al control.

En el caso de Vondrousova, esa tensión se ha resuelto, por ahora, con la decisión más severa posible.