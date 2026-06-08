La hoja de ruta de Rafa Jódar para convertirse en una amenaza en Wimbledon ante la ausencia de Carlos Alcaraz

La temporada de tierra batida ha llegado a su fin y deja una conclusión difícil de discutir: la gran irrupción del tenis mundial en los últimos meses lleva sello español. Rafa Jódar se ha convertido en una de las grandes sensaciones del circuito gracias a una progresión meteórica que le ha permitido acercarse a la élite en un tiempo récord.

El joven madrileño está viviendo un 2026 especialmente exigente, marcado por una intensa actividad competitiva y por una evolución constante en su juego.

Hace apenas unos meses se encontraba ante una decisión trascendental para su futuro, debatiéndose entre continuar su formación universitaria o apostar por el tenis profesional. Los resultados obtenidos desde entonces confirman que tomó la decisión adecuada.

Su rendimiento sobre la arcilla ha sido una de las grandes noticias de la temporada. Sin embargo, el calendario obliga ahora al español a afrontar un reto muy diferente.

Con el cierre de la gira de tierra comienza la breve pero trascendental temporada de hierba, una superficie en la que cuenta con mucha menos experiencia y que supone un examen de gran exigencia para los jugadores que aspiran a seguir escalando posiciones.

Aunque apenas ocupa un mes dentro de la temporada, la gira de hierba adquiere una enorme relevancia por la disputa de Wimbledon y por la importante cantidad de puntos que se ponen en juego.

Consciente de ello, el tenista madrileño tiene previsto disputar hasta tres torneos consecutivos durante las próximas semanas.

Queen's, primera parada de la gira

El primero de esos compromisos será el torneo de Queen's, una cita especialmente conocida por los aficionados españoles. En los últimos años, Carlos Alcaraz ha utilizado habitualmente este campeonato como preparación para Wimbledon y, de hecho, fue el campeón de la pasada edición.

Sin embargo, la lesión en la muñeca le impedirá defender el título, por lo que Rafa Jódar asumirá parte del protagonismo español en Londres.

La participación del madrileño genera una gran expectación debido a la incógnita que rodea su rendimiento sobre hierba.

Rafa Jódar celebrando en Roma.

Después de demostrar su potencial en tierra batida, llega el momento de comprobar cómo se adapta a una superficie mucho más rápida y con características completamente distintas.

Tras su participación en Roland Garros, el propio jugador reconoció cuáles son los torneos que más ilusión le hacen en esta fase de la temporada. "Lo que más ilusión me hace es jugar los dos Grand Slams que quedan, especialmente el US Open, porque fui campeón junior allí y estoy seguro de que sentiré cosas especiales al volver", explicó.

Precisamente, Wimbledon supondrá una prueba especialmente interesante para medir su evolución. El saque y la volea son dos de los recursos más determinantes sobre la hierba, aspectos en los que el español todavía tiene margen de mejora y que deberá seguir desarrollando con el paso del tiempo.

Eastbourne, última escala

Una vez finalice Queen's, que se disputará entre el 15 y el 21 de junio, Jódar pondrá rumbo a Eastbourne. El torneo británico, programado del 22 al 27 de junio, representa tradicionalmente una de las últimas grandes oportunidades para afinar la preparación antes de Wimbledon.

Actualmente, el español figura como tercer cabeza de serie del cuadro, en una lista de participantes en la que únicamente aparece un jugador situado dentro del top ten mundial.

Será una nueva ocasión para sumar experiencia sobre césped y llegar en las mejores condiciones posibles al tercer Grand Slam del año.

Un partido de Wimbledon entre Djokovic y Federer bajo la supervisión de los jueces de línea al fondo de la pista. REUTERS.

Tanto Queen's como Eastbourne supondrán las primeras apariciones de Jódar sobre hierba antes de desembarcar en el All England Lawn Tennis Club.

El calendario le plantea cuatro semanas consecutivas de máxima exigencia competitiva: dos torneos de preparación seguidos de las dos semanas que puede llegar a durar Wimbledon.

Por ese motivo, los días previos que pasará en Madrid resultan especialmente importantes. Este breve periodo de descanso le permitirá recuperar energías y seguir trabajando aspectos concretos de su juego junto a su padre antes de afrontar uno de los tramos más importantes de la temporada.

Al acecho del Top-10

Entre los nombres destacados de Eastbourne aparece Taylor Fritz, que lidera la lista de inscritos tras una temporada condicionada por las lesiones.

Por detrás figuran Valentin Vacherot y el propio Rafa Jódar, que afronta el torneo con la posibilidad de sumar una cantidad significativa de puntos antes de Wimbledon.

El contexto resulta especialmente favorable para el madrileño, ya que no defiende puntos ni en Queen's ni en Eastbourne. Esto significa que cualquier resultado positivo se traducirá directamente en ganancias dentro de la clasificación mundial.

Rafa Jódar durante un punto en Roland Garros.

La distancia que le separa actualmente del Top-10 supera ligeramente los mil puntos. Aunque se trata de una diferencia considerable, la gira de hierba ofrece suficientes oportunidades para reducirla de forma importante.

Evidentemente, sus rivales directos también tendrán opciones de sumar, pero muchos de ellos deberán defender resultados destacados obtenidos el año anterior, lo que podría provocar movimientos significativos en la clasificación durante las próximas semanas.

Con la confianza reforzada tras su gran rendimiento en tierra batida y con tres torneos por delante para seguir creciendo, Rafa Jódar afronta ahora una nueva etapa de su ascenso. La hierba será el próximo examen para una de las mayores revelaciones del tenis en 2026.