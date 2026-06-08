Emilio Sánchez Vicario, 61 años: "Era pequeño y gordito, me llamaban Bolita, y me dijeron que no iba a llegar a nada"

Emilio Sánchez Vicario perteneció a la generación de deportistas que allanó el camino antes de que España se consolidara como una potencia deportiva.

Durante los años 80 y comienzos de los 90, el apellido Sánchez Vicario se convirtió en una referencia imprescindible del tenis español, en una época en la que alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam bastaba para convertirse en un ídolo nacional.

El madrileño formó parte de una generación pionera junto a figuras como Butragueño, Perico Delgado, Ángel Nieto o Fernando Martín. "Éramos iconos, pero entonces era mucho más fácil serlo", recordó.

En aquellos años, con apenas dos canales de televisión y una enorme atención mediática sobre las competiciones deportivas, los deportistas alcanzaban una notoriedad difícil de imaginar hoy.

El crecimiento del deporte coincidió con la transformación social de España, y la escasez de referentes amplificaba el impacto de cada éxito. Por eso, logros que actualmente podrían considerarse discretos eran recibidos con entusiasmo por la afición. "Llegabas a cuartos en el US Open y eras un héroe", resumió.

Emilio Sánchez Vicario, en una fotografía de archivo EFE

La vinculación de los Sánchez Vicario con el tenis nació casi por casualidad. Su padre, ingeniero, cambiaba frecuentemente de ciudad por motivos laborales.

Uno de esos traslados llevó a la familia a Barcelona, donde se hicieron socios de un club deportivo que, pese a anunciar múltiples actividades, únicamente contaba con pistas de tenis. "Jugábamos al tenis o al tenis", recordó en en 2020 en su entrevista en El Mundo.

Durante años, Emilio y sus tres hermanos mantuvieron una exigente rutina de entrenamiento. Sus padres desempeñaron un papel fundamental, acompañándolos a diario y asegurándose de que no faltaran a ninguna sesión de preparación.

Sin embargo, cuando tenía apenas 15 años, la Federación Española de Tenis decidió apartarlo de su programa de formación al considerar que carecía del talento necesario para triunfar en el circuito profesional. "Era pequeñito y gordito, me llamaban Bolita, y me dijeron que no iba a llegar a nada", rememoró.

Aquella decisión estuvo cerca de poner fin a su carrera deportiva. No obstante, el Club de Tenis Barcelona le permitió continuar entrenándose y, pocos meses después, comenzó a superar a jugadores que hasta entonces estaban por encima de él.

La mejora física y el incremento de confianza marcaron un punto de inflexión. A los 18 años ya había dado el salto al profesionalismo y, poco después, competía entre los mejores tenistas del mundo.

El exjugador reconoce que fue su hermana menor, Arantxa Sánchez Vicario, quien llevó el apellido familiar a una dimensión histórica al conquistar Roland Garros con solo 17 años.

"Ella rompió tantas barreras", afirmó. En una época dominada principalmente por referentes masculinos, su éxito contribuyó a impulsar el tenis femenino español y a demostrar que las mujeres también podían alcanzar la élite internacional.

Tras retirarse de la competición, Emilio encontró una nueva misión en la formación de jóvenes deportistas. En 1998 fundó, junto a Sergio Casal, la Academia Sánchez-Casal, un proyecto concebido para combinar educación y alto rendimiento deportivo.

Desde entonces, por sus instalaciones han pasado figuras internacionales como Andy Murray, Grigor Dimitrov, Ana Ivanovic o Svetlana Kuznetsova. Para Sánchez Vicario, el deporte debe servir antes para formar personas que para fabricar campeones.

Después de más de cuatro décadas vinculado al tenis, mantiene intacta una meta: ayudar a los jóvenes a convertirse en "la mejor versión que puedan ser" mediante los valores del esfuerzo, la disciplina y la superación personal.