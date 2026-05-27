Rafa Jódar se sobrepone al bache en su juego tras vencer a James Duckworth y pasa a la tercera ronda de Roland Garros

El madrileño sufrió para imponerse al australiano, número 82 del ranking, en casi tres horas y media de partido: 6-1, 6-7(5), 6-4 y 7-5.

Rafa Jódar ya está en la tercera ronda de Roland Garros, su mejor resultado hasta ahora en un torneo de Grand Slam. En Australia había frenado su camino en segunda ronda, pero en París continúa avanzando con discreción y sin estridencias.

No fue un triunfo tan arrollador como el que firmó en la primera ronda, pero el madrileño, de 19 años, demostró personalidad y capacidad para sacar adelante una situación difícil.



El español se suma al exclusivo club de los menores de 20 años que han alcanzado la tercera ronda en París en esta década, a la que pertenecen Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune y Joao Fonseca.

𝑫𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒂 𝒓𝒐𝒏𝒅𝒂.



Rafa Jódar hizo saltar las alarmas en el segundo set, pero terminó ganando a Duckworth en la segunda ronda de Roland Garros.



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Tras imponerse con claridad en el primer set, el australiano, que hasta este año solo había ganado un partido en sus nueve participaciones en Roland Garros, empezó a crearle más problemas.



El sol calentaba el ambiente, el termómetro superaba los 35 grados y Duckworth parecía un pez en el agua, divertido frente al español que comenzaba a no sentirse cómodo.

Un partido muy sufrido

El australiano, de 34 años, forzó el juego de desempate y el español vio como le empataban el duelo. Tocaba sufrir, superar las dudas y mostrar que pese a su juventud es capaz de lidiar situaciones que vienen mal dadas.



El español, al que un tropiezo envió a tierra, se marchó al vestuario y volvió más tarde de lo permitido, lo que le valió una advertencia del árbitro, que le cobró un punto.

😶 Nos hemos quedado sin respiración por un momento... Menos mal que lo de Rafa Jódar se ha quedado en un susto#RolandGarros pic.twitter.com/4pNWwCHM4C — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

Luego pidió asistencia médica y aparecieron las dudas sobre su posible continuidad. Las despejó a base de juego, anotándose el tercer set con autoridad, demostrando que no se veía afectado por una situación adversa.



Su tenis era superior, pero Jódar no supo aprovechar las ocasiones. Se anotó 15 puntos de rotura de los 21 que dispuso, mucho desperdicio que le obligaron a trabajar más de lo debido.

VUELVE RAFA 😎



Jódar se impone en el tercer set y está a una manga de llevarse la victoria en un partido accidentado ante Duckworth



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Pero lo sacó adelante con calidad, con la autoridad que le confiere el buen rendimiento que ha demostrado sobre tierra batida esta temporada, con solo tres derrotas, el torneo de Marraquesh, las semifinales de Barcelona y los cuartos de Madrid y Roma.



Su rival camino de los octavos saldrá del duelo entre los estadounidenses Alex Michelsen, 42 del mundo, y Nishesh Basavareddy, 148, ambos debutantes como él en el Grand Slam de tierra.