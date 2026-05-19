Quién para a Jannik Sinner en Roland Garros sin Carlos Alcaraz: los números del 'Golden Master' que asustan

La pregunta es clara y prácticamente todos saben la respuesta. ¿Hay alguien que sea capaz de detener a Jannik Sinner en Roland Garros?

La cuestión es retórica. Quién más quien menos en el circuito sabe que, con el estado de forma del italiano, doblegarle es prácticamente imposible. El inicio del Grand Slam parisino está a la vuelta de la esquina y no hay otro favorito en las quinielas. Nadie más.

Son dos los factores que le otorgan al número 1 del mundo todo el peso del torneo. Uno, su racha de seis Masters 1.000 en fila que acaba de conseguir tras ganar en Roma. El otro, innegable, la ausencia de Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner: MASTER OF ALL 🏆@janniksin becomes the second man in history to win all nine ATP Masters 1000 events 👏 pic.twitter.com/osQCEt9fOI — ATP Tour (@atptour) May 17, 2026

El murciano sigue centrado en su recuperación y ya confirmó hace varias semanas que no estaría en la Philippe Chatrier. El objetivo es estar listo para Wimbledon y llegar directamente a la gira de hierba.

Con estos factores y con unos números que intimidan por parte de Sinner, todo apunta a que el italiano en unos días podría estar celebrando el Career Grand Slam al que sólo llegan los elegidos.

Sin rivales

Novak Djokovic y Alexander Zverev. Dos nombres de entre las decenas de tenistas que arrancarán el torneo son los únicos que, siguiendo la lógica, aspiran a plantar al número 1 del mundo.

Cuestión de ranking, porque las sensaciones y el momento de cada uno de estos tres dicen que la diferencia es mucho más amplia. Sin Carlos Alcaraz, hay un único cabeza de cartel.

El enfrentamiento más reciente entre Nole y Sinner canta a favor del serbio. En las semifinales de Australia Djokovic emocionó con un esfuerzo sobrehumano y una remontada con la que nadie contaba para llegar a la final.

La sombra de Jannik Sinner, proyectada sobre la arcilla de Roma. REUTERS

Es un motivo más para agarrarse a la esperanza, pero Djokovic no viene en su mejor momento.

Ausente en Madrid y eliminado a las primeras de cambio en Roma, la falta de ritmo puede pasarle factura. Apenas ha jugado un único partido oficial en el último mes, síntoma de que el serbio debe cuidar al máximo su condición física.

El otro contrincante que, por ranking, aspira a llegar a las fases finales es Alexander Zverev. El germano sigue con su cuenta pendiente con los Grand Slams, un saldo que cada vez parece más improbable que vaya a superar alguna vez.

El finalista de 2024 sabe lo que es llegar al gran día de Roland Garros, pero los números de sus enfrentamientos ante Sinner no ofrecen lugar a dudas. Los últimos 9 duelos entre ambos han caído del mismo lado, del número 1, y algunos con resultados sonoros como la apabullante final de Madrid (6-1, 6-2).

Se ha demostrado que Zverev no es ahora mismo rival para Sinner. En los últimos seis cara a cara ni siquiera Sascha ha sido capaz de ganar un set.

Con dudas físicas

En la sombra, lo que realmente acecha a Jannik Sinner en su camino hacia el único Grand Slam que le falta es saber cómo responderá su propio cuerpo.

La exigencia física a la que se está sometiendo el italiano durante esta temporada, y especialmente en la gira de tierra batida, es extrema. No ha faltado prácticamente en ningún sitio.

Sinner celebra su victoria en la final del Mutua Madrid Open. EFE

Arrancó ganando Montecarlo, siguió por Madrid y continuó venciendo en Roma, en casa. Tres Masters 1000 en fila, todos ellos disputados hasta el último día para conseguir todos los títulos. De récord, pero se paga un peaje por ello.

Ahora su cuerpo llegará fatigado a Roland Garros, donde la exigencia aumenta. Más rondas y partidos más largos que pondrán a prueba a un organismo que parece invencible.

Unos números de miedo

Las estadísticas no son más que números en un papel, pero las de Jannik Sinner van un poco más allá de eso. Sus cifras asustan. Por lo que ha conseguido, y por lo que está a punto de alcanzar.

Si vence en Roland Garros se unirá al selecto club de hombres que han logrado completar el Career Grand Slam. El último en conseguirlo fue Carlos Alcaraz con su triunfo en Australia.

Con dos triunfos en Melbourne, uno en Wimbledon y otro más en el US Open, a Sinner tan sólo el falta desbloquear el 'check' de la tierra batida, donde ha mejorado de una forma inconmensurable. Alcaraz el año pasado le apartó del título.

Jannik Sinner (i) y Carlos Alcaraz (d) se saludan al final de un partido.

Sinner llegará a Roland Garros con una serie de 36 victorias y tan sólo 2 derrotas en 2026. Una en Australia ante Djokovic, la otra contra Mensik en Doha. Hace tres meses que el italiano no pierde un partido.

Su conexión con los Masters 1000 es algo que ha sobrepasado cualquier explicación lógica. Ha conseguido anotarse seis de manera consecutiva -París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma- y superó a Djokovic como el hombre con más torneos de este tipo en fila. No hay comparación igual.

Por si fuera poco, tras ganar en Roma Jannik Sinner se convirtió en el séptimo jugador desde 1990 en alcanzar las 10 victorias en los Masters 1000. El segundo en la historia en ganarlos todos, los nueve.

Sobre su cabeza -y la de los aficionados- planea la posibilidad de ganar los 9 Masters 1000 en una misma temporada. Esta hazaña no la ha conseguido nadie hasta el momento, pero sin duda supondría llevar a su cuerpo al límite durante demasiado tiempo y en demasiadas superficies.

Acumula cinco, más de la mitad, pero debería completar Montreal, Cincinnati, Shanghái y París para cerrar el círculo. Todo ello, claro, sin perder de vista el resto de Grand Slams que quedarían en la temporada con Wimbledon y US Open. Parece una utopía.

De momento, el siguiente paso al que se enfrenta Jannik Sinner es el de completar el trébol de Grand Slams, y viendo su estado de forma nada invita a pensar que dentro de unos días el italiano no esté celebrando semejante hito.