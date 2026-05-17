Maria Sharapova: "Ganar 5 o 100 millones no significa que tengas éxito. Es una gran carga y supone mucha presión"

Maria Sharapova nunca se ha sentido cómoda celebrando antes de tiempo. Cuando ganaba Grand Slams siendo muy joven lo intuía, y ahora, convertida en una inversora con una cartera global, lo ha convertido en norma: el éxito económico, dice, no es una meta, sino una fase especialmente delicada.

Desde que colgó la raqueta en 2020, la exnúmero uno ha traspasado su mentalidad competitiva al mundo de los negocios. Su portafolio abarca desde tecnología de entrenamiento y recuperación hasta cosmética de alto nivel y mobiliario de diseño.

Esa experiencia está detrás de la charla que ofreció en febrero de 2023 en The Glossy Podcast, convertida en una especie de manual de advertencias para emprendedores.

Allí lanzó una de sus ideas: "Es muy fácil perder esa perspectiva de tener hambre cuando estás en el camino del éxito. Sientes que todo está al alcance de tu mano, y de lo que no se dan cuenta los fundadores es de que puede cambiar tan rápidamente".

Sharapova insistió en que el momento de la ronda es, en realidad, el inicio del tramo más duro. "Recaudar 5 o 100 millones de dólares no significa que tengas éxito; significa que tienes esta increíble responsabilidad de actuar y demostrar tu valía a todos los que han invertido, lo que supone mucha presión", subrayó.

Esa presión, añadió, es "una gran carga" que muchos solo identifican cuando ya están atrapados por sus compromisos.

Su trayectoria da peso a cada frase. En su cartera figuran nombres como Tonal, Therabody, Supergoop o Rove Furniture, y los rankings financieros calculan su patrimonio en torno a los 220 millones de dólares. Pero su propio historial desmiente cualquier relato de éxito lineal.

Maria Sharapova, durante una aparición en el US Open 2025 AFP7 / Europa Press

Sugarpova, la marca de golosinas con la que buscó construir un imperio dulce, llegó a superar los 20 millones de euros de facturación anual antes de cerrar en 2021.

Otros experimentos, como Naked Retail o Bright, desaparecieron del mapa sin grandes titulares, recordándole que incluso los proyectos más prometedores pueden no cuajar.

Por eso, Sharapova advierte contra la relajación que sigue a un pico de ventas o a una colaboración fulgurante. "Sólo porque este año haya sido un éxito, sólo porque hayas tenido una colaboración fantástica y se haya agotado en cuestión de minutos, eso no significa que la próxima colaboración vaya a hacer lo mismo", explicó en el podcast.

Su recomendación a los fundadores es regresar mentalmente al origen: "Nunca olvides tus primeros días. Nunca olvides todas las tareas que tuviste que hacer que no estaban en tu papel. Como fundador, llevas tantos sombreros diferentes, pero a medida que asciendes en la escala, no puedes ser el 100% de todo lo que haces".

Hoy comparte su tiempo entre la inversión, su puesto en el consejo de administración de Moncler y una agenda de conferencias sobre liderazgo e innovación.

En ellas condensa su filosofía en una apuesta clara: "Invertir tu tiempo y tus finanzas en la etapa inicial de una empresa cuando nadie está realmente arriesgándose es, en última instancia, donde me gustaría entrar y ver la oportunidad".

Para Sharapova, el partido importante no termina al cerrar una ronda; empieza justo después.