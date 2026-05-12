Rafa Jódar toma velocidad de crucero en Roma y vuelve a meterse en los cuartos de final de un Masters 1.000

Rafael Jódar sigue derribando puertas en el Masters 1000 de Roma. El madrileño se clasificó este martes para los cuartos de final tras imponerse al estadounidense Learner Tien en un partido exigente, marcado por la intensidad desde el fondo de pista y la madurez competitiva del español en los momentos decisivos.

Jódar volvió a demostrar por qué es una de las grandes irrupciones del circuito esta temporada. El español manejó mejor los intercambios largos sobre la tierra batida romana y supo resistir cuando Tien elevó el ritmo en el segundo tramo del encuentro. El duelo dejó fases de mucha igualdad y puntos de enorme desgaste físico.

El madrileño entró concentrado desde el inicio, muy sólido con el servicio y agresivo al resto. Esa propuesta le permitió tomar ventaja rápidamente y jugar con más tranquilidad. Tien, uno de los jóvenes con mayor proyección del circuito ATP, respondió elevando la velocidad de bola y buscando dominar con su derecha.

Aun así, Jódar mantuvo la calma en los momentos de presión. El español mostró personalidad para salir de situaciones complicadas y volvió a apoyarse en una de las grandes virtudes que está marcando su crecimiento, la fortaleza mental. Roma está confirmando que el tenista madrileño ya compite con naturalidad en escenarios de máxima exigencia.

El ejemplo perfecto de esta situación ocurrió al principio del segundo set, cuando el español concedió un break que ponía el 3-1 a favor del estadounidense. Sin embargo, Jódar, consiguió reponerse y devolver la rotura de saque en el siguiente juego.

Rafa Jódar celebrando en Roma.

El estadounidense intentó aprovechar ese momento para romper el partido definitivamente, pero la reacción del madrileño fue inmediata. Jódar recuperó sensaciones desde el fondo de pista y volvió a imponer su consistencia. Cada intercambio parecía reforzar la confianza de un jugador que atraviesa el mejor momento de su joven carrera.

A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de máxima igualdad. Ambos tenistas mantuvieron un ritmo muy alto, con juegos largos y varios puntos espectaculares sobre la tierra batida del Foro Itálico. Tien buscó asumir riesgos constantemente, mientras el español apostó por la paciencia y la solidez táctica.

El tramo decisivo volvió a dejar en evidencia la madurez competitiva de Jódar. El madrileño gestionó mejor los puntos importantes y evitó precipitarse cuando el partido entró en su momento más delicado. Esa tranquilidad terminó marcando diferencias frente a un rival que también dejó grandes sensaciones.

Con este triunfo, Jódar se mete en los cuartos de final del torneo italiano y mantiene intacta su ilusión de continuar haciendo historia en la capital italiana. El madrileño sigue aprovechando cada oportunidad y quiere seguir subiendo puestos en el ránking ATP pese a estar ya en el puesto 34. Y ya espera a su rival que puede ser Zverev o Darderi.