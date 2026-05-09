Roma deja una señal inquietante para Djokovic: su físico ya no marca diferencias y llegará falto de ritmo a París
El serbio cayó derrotado en segunda ronda ante Dino Prizmic y llegará a Roland Garros habiendo disputado sólo ese partido en la gira europea de tierra batida.
Más información: Sinner amenaza con un boicot a los Grand Slams por el reparto del dinero: "No sentimos respeto. Recibimos muy poco"
Novak Djokovic sufrió una inesperada derrota en su estreno en el Masters 1.000 de Roma frente a Dino Prizmic (2-6, 6-2 y 6-4), algo que no le había sucedido en sus anteriores 18 participaciones.
La conexión casi mística entre 'Nole' y la capital italiana se ha ido apagando con el paso de las temporadas. En 2024, el serbio sucumbió en tercera ronda frente al chileno Alejandro Tabilo; en 2025 ni siquiera participó y, en esta edición, firmó su peor actuación histórica en el torneo al caer en su debut este viernes.
Hasta ahora, en sus 18 apariciones previas, había alcanzado al menos los cuartos de final en 17 ocasiones y levantado el título seis veces.
Overcoming his idol 🔥— ATP Tour (@atptour) May 8, 2026
This is what it means for Prizmic 🙌#IBI26 pic.twitter.com/vgV0nbQ7ch
A partir del segundo set, se le vio mermado físicamente, aunque evitó profundizar en sus molestias para no restar mérito al triunfo de su rival
El líder histórico en victorias, finales y semifinales de Masters 1.000, y el único tenista en hacerse con los nueve trofeos del circuito hasta en dos ocasiones, valoró en rueda de prensa que él entrena "todo lo que el cuerpo" le permite.
"Es lo que hay. La situación es la que es, y sólo hay que adaptarse y aprovecharla al máximo. No sé si llegaré bien a Roland Garros, espero que sí... ante Dino no jugué tan mal, para ser honesto [...] Obviamente veo lo que me falta. Estoy medio paso tarde, no estoy definitivamente donde quiero estar para el más alto nivel", admitió un cansado 'Nole'.
El serbio recalcó que no recuerda la última vez, durante una preparación en los últimos años, en la que no tuviera "ningún tipo de problemas físicos o de salud antes de entrar al torneo".
Y es que cabe destacar la lesión en el hombro que le mantuvo fuera durante dos meses, obligándole a perderse torneos como Miami, Montecarlo y Madrid.
A Roland Garros con dudas
Con Roland Garros tan cerca, habrá que ver cómo mejora la situación del serbio, ya que llegará sin apenas preparación a una de las grandes citas del calendario tenístico.
En 2025, jugó Ginebra, donde ganó su título número 100, antes de ir a Roland Garros. No repetirá el serbio, tal y como confirmó tras perder ante Prizmic. "Iré directamente a Roland Garros. Es mi decisión", respondió Djokovic sobre si iría a Suiza o no.
Su estado físico, no al 100%, le hace querer descansar para ir con más garantías a París. Djokovic es el gran superviviente de una generación que ya dice adiós, pero cuya retirada, aunque siempre ronda sobre el serbio, no se espera hasta después de los JJOO Los Ángeles 2028.