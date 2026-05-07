Sinner amenaza con un boicot a los Grand Slams por el reparto del dinero: "No sentimos respeto. Recibimos muy poco"

Jannik Sinner atiende a los medios en la previa del Masters 1.000 de Roma. EFE

Las aguas bajan cada vez más revueltas en el mundo del tenis. El debate sobre el reparto del prize money en los Grand Slams se ha convertido en el nuevo foco de tensión entre los grandes protagonistas del circuito: los jugadores.

Las principales figuras, tanto del cuadro masculino como del femenino, han comenzado a alzar la voz casi al unísono para mostrar su descontento con la distribución económica en los cuatro torneos más prestigiosos del calendario.

El pasado lunes, el portal Tennis Majors desveló la posibilidad de una rebelión encabezada por las grandes raquetas de ambos circuitos. Desde entonces, nombres como Aryna Sabalenka o Iga Swiatek se han pronunciado sobre el asunto.

Este jueves fue el turno de Jannik Sinner. El número uno del ranking ATP no esquivó la polémica y se sumó a las críticas dirigidas hacia los organizadores de los grandes torneos.

Durante la rueda de prensa previa a su estreno en el Masters 1.000 de Roma, el tenista de San Cándido fue cuestionado sobre un posible boicot a los Grand Slams si no se alcanza un acuerdo, una medida que ya dejó caer Sabalenka.

"En primer lugar, creo que los Grand Slams son los torneos más importantes y prestigiosos de nuestro calendario. Es algo que viene desde generaciones anteriores. Solo puedo hablar de la etapa que he vivido, pero tanto en el circuito masculino como en el femenino hemos tenido rivalidades increíbles, y las seguiremos teniendo".

"Va más allá del dinero, es una cuestión de respeto". Con esa contundencia continuó su reflexión el transalpino sobre el creciente malestar de los tenistas con el reparto económico en los Grand Slams.

Jannik Sinner atiende a los medios en la previa del Masters 1.000 de Roma. EFE

El italiano considera que los jugadores aportan mucho más de lo que reciben y lamenta la falta de respuesta por parte de los grandes torneos.

"No solo afecta a los mejores, afecta a todos. Tanto en el circuito masculino como en el femenino estamos muy unidos. Los top-10 de ambos rankings enviamos una carta y, después de un año, ni siquiera estamos cerca de conseguir lo que esperábamos", explicó.

Sinner comparó además la situación del tenis con la de otras disciplinas deportivas, donde, a su juicio, las demandas de las grandes estrellas reciben una atención mucho más inmediata.

"En otros deportes, cuando los mejores jugadores envían una carta importante, en 48 horas no solo obtienen respuesta, también una reunión o algún tipo de avance", señaló el campeón de cuatro Grand Slams.

El boicot, una posibilidad real

El transalpino insistió en que la principal reivindicación no es únicamente económica. "Claro que hablamos de dinero, pero lo más importante es el respeto, y sentimos que no lo estamos teniendo. Muchos jugadores estamos decepcionados, por ejemplo, con el resultado de Roland Garros. Ahora veremos qué ocurre con Wimbledon y después con el US Open. Esperamos mejoras reales", afirmó.

El malestar apunta directamente al torneo parisino, que este año incrementó cerca de un 10% su bolsa de premios, hasta alcanzar los 61,7 millones de euros, una cifra que, sin embargo, los tenistas siguen considerando insuficiente al representar alrededor del 15% de los beneficios totales generados por el evento.

Cuestionado sobre la posibilidad real de un boicot a los Grand Slams, Sinner evitó cerrar ninguna puerta. "Es difícil predecir el futuro, pero entiendo perfectamente a los jugadores que hablan de no participar. Quizá sea el punto desde el que haya que empezar", reconoció.

El italiano destacó además la inédita unidad existente actualmente en el circuito: "Es la primera vez que siento que todos los jugadores estamos alineados y compartimos el mismo punto de vista. Sin jugadores no hay torneos, aunque también respetamos a los torneos porque nos ayudan a crecer como deportistas. Veremos qué sucede en el futuro".

Las declaraciones de Sinner se suman a las de Aryna Sabalenka, líder del ranking WTA, quien también dejó abierta la puerta a medidas drásticas. "Sin nosotros no existiría el espectáculo. Merecemos recibir un porcentaje mayor y quizá el boicot sea la única manera de luchar por nuestros derechos", aseguró la bielorrusa.