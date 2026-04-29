Fin al cuento de hadas de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: Sinner impone su ley y avanza a semifinales

El tenista italiano se llevó el partido en dos sets (6-2, 7-6), pero el español se marchó con la cabeza muy alta de la Caja Mágica.

Hasta aquí llegó la aventura de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open. No hay duda de que el madrileño encarna el futuro del tenis español con su espectacular irrupción, pero el presente más inmediato todavía sigue siendo cosa de otros. [Así vivimos la victoria de Jannik Sinner ante Rafa Jódar]

Jannik Sinner no ofreció la más mínima concesión. 6-2 y 7-6 sobre ese tenista con el que le han hecho ya tantas comparaciones. Se mueven de forma similar sobre la pista, ambos tienen golpes increíbles, pero Sinner sigue estando varios escalones por encima.

Y es lo más normal del mundo. Jódar se puede ir con la cabeza increíblemente alta del torneo de casa. Se convirtió en el ídolo nacional a falta de Alcaraz, hizo vibrar al público de la Manolo Santana con un tiebreak definitivo y cayó en los cuartos de final ante el número 1 del mundo.

Rafa Jódar, durante su partido ante Sinner. REUTERS

De hecho, su actuación en la Caja Mágica le permitirá al madrileño ser uno de los cabeza de serie de Roland Garros. Y eso sí que es impresionante para un jugador que hace apenas cinco meses ni siquiera se movía dentro del circuito profesional.

Sinner sigue su paseo por la alfombra roja de Madrid hacia el título. Se medirá a Fils o a Lehecka en las semifinales, vía abierta para conquistar su sexto Masters 1.000 consecutivo y seguir haciendo historia en el tenis un año después de su sanción por dopaje.

Jódar no resiste

Pese al desenlace, el inicio del partido fue ilusionante para Rafa Jódar. Un partido de tú a tú, sin miramientos, sin complejos. Como si no tuviera miedo del personaje que tenía en el otro lado de la red.

El madrileño arrancó con buen pie. Se adjudicó su servicio para soltar los nervios y enseguida empezó a comprometer a Sinner al resto. Forzó al deuce al italiano para comenzar, aunque él mismo también tuvo que sudar para retener lo suyo.

Dos bolas de break tuvo que salvar el de Leganés con su segundo servicio. Pero lo hizo a lo grande. Golpes increíbles y una gran consistencia que invitaban a la esperanza.

You have GOT to be kidding 🤯 @janniksin with an outrageous shot to save break point!#MMOpen pic.twitter.com/KxheSac89q — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2026

Interminable fue el siguiente juego. Con 1-2 favorable a Jódar en el marcador, el madrileño rozó la rotura. Es cierto que tan sólo disfrutó de una bola de break, pero el juego se fue por encima de los 10 minutos de duración. Una muestra de la exigencia a la que estaba sometiendo a Sinner.

Media hora de partido de altísimo nivel, pero hasta ahí llegó la gasolina del español en la primera manga. Sinner se enchufó, se puso la capa de mago y empezó a tirar de repertorio. Sus grandes golpes, eso sí, los combinaba de vez en cuando con algún error grosero.

Too hot to handle from Jodar 🥵 #MMOpen pic.twitter.com/IzjxO62Rvz — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2026

Llegó a tener opción de rotura Jódar para recuperar inmediatamente el break, pero Sinner lo salvó con un globo inverosímil e inalcanzable para cualquier otro tenista.

Acto seguido el italiano rompió con suma facilidad y aprovechó que Jódar había quedado un poco tocado. Break en blanco y la confirmación con su saque de que el primer set ya estaba muerto .

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