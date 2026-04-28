La Caja Mágica vibra con el fenómeno Jódar: un héroe 'inesperado' sin Alcaraz que ya avista a Sinner en el horizonte

Un chico de 19 años llamado Rafa Jódar está acaparando todo el protagonismo en el Mutua Madrid Open. En los corrillos que se generan en los aledaños, en las ruedas de prensa de los jugadores... el nombre de la nueva perla del tenis español no hace más que resonar estos días en la Caja Mágica.

No es para menos. En sus primeros meses como profesional se ha encargado de llenar el enorme vacío que dejó la ausencia de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 madrileño. Lo ha hecho a base de exhibiciones en la pista Manolo Santana, quien ha sido testigo del posible nacimiento de una estrella del tenis.

De golpe y porrazo, sin siquiera esperarlo, Madrid, la Caja Mágica y todos sus aficionados han encontrado un héroe local capaz de hacerles levantar de sus asientos y darles licencia para soñar con algo grande, no solo en este torneo, sino también de cara a los próximos años.

💥 JÓDAR 𝗘𝗦 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢 𝗥𝗔𝗙𝗔.



🗣️ "¡Qué bestia, qué sangre fría, qué talento con tan solo 19 años!", lo dice @alexcorretja74 y lo pensamos todos.



Rafa Jódar vence a Fonseca y ya está en la cuarta ronda del @MutuaMadridOpen.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/VhFR9jOZz5 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 26, 2026

Porque Jódar transmite mucho. Un niño en el cuerpo de un gigante de 1,91 metros. Un jugador con una derecha implacable y que no para de derribar barreras a base de cañonazos. Un temple inusual ante su inexperiencia y una cabeza que es oro para poder brillar en el circuito.

Todo junto a la ayuda de su padre Rafael, quien observa desde el banquillo como entrenador los éxitos de su hijo. Lo hace solo, pues Jódar únicamente le tiene a él como miembro de su staff.

Su hábitat

Estas semanas, Rafa Jódar está demostrando lo que ya se ha convertido en rutina dentro del tenis español: en la tierra batida es capaz de alcanzar su mejor nivel. Una seña de identidad de nombres como Nadal y Alcaraz y que ahora Jódar se encarga de llevar por bandera.

De momento, ha jugado 12 partidos como profesional sobre el polvo de ladrillo y sus números son prácticamente inmejorables: ha ganado 11 y únicamente ha sufrido una derrota. Algo que ni siquiera está al alcance de muchas de las mejores raquetas de la historia.

Por ejemplo, Rafa Nadal, rey por antonomasia de la tierra batida, perdió cuatro de su primera docena de encuentros en tierra. Y peores todavía son los números de Sinner, Alcaraz, Djokovic y Federer. El español y el italiano firmaron un balance de 6-6, el serbio 5-7 y el suizo 1-11. Es una muestra muy pequeña, pero que deja entrever por donde puede destacar la carrera de Jódar.

Su idilio comenzó en el ATP 250 de Marrakech. Conquistó el título cediendo tan solo un set en cinco partidos y se alzó con su primer trofeo como profesional con apenas 19 años. Quiso repetir faena apenas unos días después en el ATP 500 del Conde de Godó, pero sucumbió en semifinales ante Fils. Eso sí, dejó por el camino a nombres como Munar o Norrie.

Rafa Jódar posa con su título del ATP 250 de Marrakech. ATP

Madrid ha sido la consagración. Conforme ha subido el nivel de exigencia también ha incrementado su tenis. Llegó a la Caja Mágica sin presión y está ofreciendo un gran regalo a todos los aficionados.

Debutó con una remontada ante De Jong y dio un golpe sobre la mesa en segunda ronda frente a De Miñaur. El australiano, número 8 del mundo, no pudo hacer nada ante la inspiración del madrileño.

La última proeza llegó contra Fonseca, una de las grandes promesas del circuito. Jódar se apuntó la primera manga en el tie break, Fonseca igualó en la segunda y el español sacó el rodillo en el set definitivo. Un 6-1 impecable que sirve de aviso a navegantes.

Sinner, en el horizonte

Ahora, Jódar se verá las caras con Kopriva en los cuartos de final. A priori, por nombre, es un rival más asequible que los dos últimos (ocupa el puesto 68 del ranking), pero el checo está desplegando un gran tenis en Madrid. Se impuso sin fisuras a Rublev y en su último partido pasó de ronda fruto de la lesión de Rinderknech en el tercer set.

Será una batalla dura, como todas las que está librando en este torneo, pero la recompensa puede ser muy grande: verse las caras con Jannik Sinner. Frente a frente ante el número 1 y contando con todo el apoyo del público. Algo seguramente inimaginable para Jódar hace apenas cinco meses.

Sinner, durante el Mutua Madrid Open. REUTERS

Para que eso suceda, el italiano deberá superar a Cameron Norrie. El transalpino comenzó dejando ciertas dudas frente a Bonzi, pero ante Moller volvió a ofrecer ese nivel al que no puede llegar prácticamente ningún tenista.

Sinner, que hasta ahora está siendo aclamado todos los días en la Caja Mágica, podría encontrarse esta vez con un ambiente en contra. Quedan dos pasos para que se cumpla el duelo Jódar-Sinner, pero Madrid ya empieza a saborear el enfrentamiento entre el nº1 y el chico dispuesto a colarse algún día en la mesa de los reyes del tenis.