Una amenaza de plante y la imagen más bochornosa del Mutua Madrid Open: "¿Por qué no gritas ahora, cagón?

El argentino Marco Trungelliti protagonizó uno de los episodios más tensos de la jornada en el Mutua Madrid Open tras encararse con la grada durante su partido ante el español Dani Mérida. Un encuentro que acabó decantándose a favor del madrileño en tres sets.

Desde el inicio, el ambiente fue especialmente hostil para Trungelliti. El público estaba volcado con el tenista local y convirtió la pista 3 del Mutua en un escenario similar al de una eliminatoria de Copa Davis, con gritos constantes y una presión que acabó por molestar al argentino.

Sin embargo, algunos aficionados pasaron la raya y profirieron insultos al argentino, que no dudó en acercarse al juez de silla para expresar su malestar y su intención de no seguir con el partido sentándose en su banquillo.

Trungelliti amenazó con dejar de jugar en la Caja Mágica tras ser molestado por el público.



🎾 Dani Mérida terminó ganando el encuentro en el tercer set.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/5hp4JkDa9T — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 23, 2026

Después de esto, se fue al responsable de pista para continuar con las quejas. Al ver esto, el público se encendió aún más y comenzó a gritar "¡fuera!" al argentino que continuaba con su intención de abandonar el partido.

Lejos de calmarse, el ambiente fue a más y Trungelliti, visiblemente alterado, cuando decidió continuar con el partido se encaró con un aficionado que estaba sentado en las gradas, provocando que un agente de seguridad tuviese que intervenir para que la escena no continuara.

En concreto, el argentino había escuchado al aficionado en otra ocasión y no dudó en plantarse delante de él para ver si seguía con los comentarios en su cara: "¿Por qué no gritas ahora, cagón?". Pese a todo esto, el partido pudo reanudarse y completarse.

La chinada de Trungelliti con un aficionado diciendole que baje cagon y que grite ahora jdjdjsjs pic.twitter.com/JKGNGKNHXL — Cheti (@Cheti365) April 23, 2026

Ya en lo meramente deportivo, el encuentro fue un duelo de máxima igualdad y alternancia. Mérida comenzó más sólido, aprovechando el apoyo del público para imponerse en el primer set por 6-4, mostrando un tenis agresivo desde el fondo de pista y siendo más eficaz en los momentos clave.

Sin embargo el argentino supo reaccionar y se llevó el segundo set de manera contundente con un 6-1. Dejó todo para un tercer set donde la tensión estuvo más que presente, y el español se vio obligado a levantar dos bolas de partido en contra para acabar llevándose el encuentro en el tie-break.

Un choque muy competido pero que quedó en un segundo plano por culpa de unos comportamientos que no tienen cabida, que están dando la vuelta al mundo y están dejando en mal lugar la imagen del público español.