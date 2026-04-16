Roberto Bautista anuncia que se retira del tenis al final de la temporada: "Quiero vivir hasta el último punto este año"

Roberto Bautista ha anunciado el mismo día de su 38º cumpleaños su retirada del mundo del tenis a final de la temporada de 2026. Dando por finalizada una carrera llena de títulos y dejando un gran legado.

Y es que el tenista comenzó a jugar cuando tenía 5 años y no esperaba llegar al sitio donde está ahora mismo: "He vivido un sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido".

El español ha conseguido 12 títulos ATP, una ensaladera de Copa Davis y ha representado a su país en los Juegos Olímpicos. Además, consiguió alcanzar el puesto nueve en el ranking mundial.

El tenista tiene clara su decisión: "Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, a disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis".

Pese al anuncio de su retirada, Bautista tiene claro cómo va a afrontar los partidos que le quedan, con la misma exigencia de siempre: "Quiero vivir hasta el último punto este año".

Roberto Bautista celebra su victoria frente a Fils. REUTERS

Además, el español sabe dónde quiere que sean sus últimos momentos como profesional en el mundo del tenis: "Despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz".

Quiere vivir al máximo estos partidos rodeado de su familia y de la gente que le ha acompañado durante todos los años de su carrera y sobre todo del público que le estará apoyando: "Quiero sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida".

Una de las características de Bautista es el trabajo y la convicción que ha demostrado como profesional. Sin participar en grandes escándalos que empañen su carrera y centrado en mejorar paso a paso. Es por esto que el tenista es tan querido por los aficionados.

No se conocen aún los planes a futuro del español ni hay una fecha concreta para el día de la despedida. Lo que se espera es que se haga un acto a la altura del gran profesional que ha demostrado que es.

Y también, una vez se haya retirado, lo más seguro es que Bautista siga ligado al mundo del tenis sin separarse de la raqueta.