Roberto Bautista, representando a España en la Copa Davis

Roberto Bautista, representando a España en la Copa Davis

Tenis

Roberto Bautista anuncia que se retira del tenis al final de la temporada: "Quiero vivir hasta el último punto este año"

El tenista español pone fin a una larga trayectoria con doce títulos ATP y una Copa Davis pero sobre todo, dejando un gran legado.

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Roberto Bautista ha anunciado el mismo día de su 38º cumpleaños su retirada del mundo del tenis a final de la temporada de 2026. Dando por finalizada una carrera llena de títulos y dejando un gran legado.

Y es que el tenista comenzó a jugar cuando tenía 5 años y no esperaba llegar al sitio donde está ahora mismo: "He vivido un sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido".

El español ha conseguido 12 títulos ATP, una ensaladera de Copa Davis y ha representado a su país en los Juegos Olímpicos. Además, consiguió alcanzar el puesto nueve en el ranking mundial.

Roberto Bautista, en Roland Garros 2023

El tenista tiene clara su decisión: "Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, a disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis".

Pese al anuncio de su retirada, Bautista tiene claro cómo va a afrontar los partidos que le quedan, con la misma exigencia de siempre: "Quiero vivir hasta el último punto este año".

Roberto Bautista celebra su victoria frente a Fils.

Roberto Bautista celebra su victoria frente a Fils. REUTERS

Además, el español sabe dónde quiere que sean sus últimos momentos como profesional en el mundo del tenis: "Despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz".

Quiere vivir al máximo estos partidos rodeado de su familia y de la gente que le ha acompañado durante todos los años de su carrera y sobre todo del público que le estará apoyando: "Quiero sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida".

Carlos Alcaraz, entrenando en Murcia sobre tierra batida

Una de las características de Bautista es el trabajo y la convicción que ha demostrado como profesional. Sin participar en grandes escándalos que empañen su carrera y centrado en mejorar paso a paso. Es por esto que el tenista es tan querido por los aficionados.

No se conocen aún los planes a futuro del español ni hay una fecha concreta para el día de la despedida. Lo que se espera es que se haga un acto a la altura del gran profesional que ha demostrado que es.

Y también, una vez se haya retirado, lo más seguro es que Bautista siga ligado al mundo del tenis sin separarse de la raqueta.