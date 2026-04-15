Alcaraz se retira del Godó por culpa de sus molestias en la muñeca: "Es una lesión más seria de lo que imaginábamos"

Carlos Alcaraz no se ha podido recuperar a tiempo de sus molestias en la muñeca derecha que sufrió en el último partido contra Otto Virtanen mientras jugaba el Open 500 de Barcelona.

El murciano tuvo que ser atendido cuando estaba a punto de finalizar el primer set por unas molestias y hoy ha anunciado en rueda de prensa su decisión: "Es raro y difícil sentarme aqui y comunicar que no puedo seguir en el torneo"

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