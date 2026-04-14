Carlos Alcaraz arranca a medio gas y con molestias en el Conde de Godó al derrotar a Virtanen

El tenista murciano no firmó su partido más brillante (6-4, 6-2) e hizo saltar las alarmas tras haber sido atendido en su muñeca derecha.

Se trataba de ganar y coger confianza. No fue su partido más brillante, pero Carlos Alcaraz solventó la papeleta en su debut en el Conde de Godó y derrotó con solvencia al finlandés Virtanen en dos sets (6-4, 6-2).

Lo hizo con susto incluido, que eso es lo peor, un sobresalto que terminó condicionando su actuación. En el tramo final del primer set sintió unas molestias en su muñeca derecha, solicitó la asistencia médica y jugó lastrado el resto del encuentro.

Pese a todo, el segundo set fue mucho más plácido. Alcaraz siguió notando molestias, aunque jugó algo más relajado. Se permitió el lujo de sacar a pasear su derecha y las dejadas en varias ocasiones, aunque siempre dio la sensación de no estar fino. "Espero que no sea nada", dijo el número 2 sobre estas molestias.

No está fino

Tenía que recuperar física y mentalmente Alcaraz después de la final de Montecarlo. Apenas había tenido tiempo para ello. En su afán de jugar toda la gira de tierra batida antes de Roland Garros, Carlos no faltó a su cita con el Conde de Godó.

El debut, sobre el papel, era plácido. Después del fiasco de la final del año pasado en la que terminó lesionado, el público ansiaba volver a ver al murciano en busca de su tercer título en la ciudad condal, pero tuvo que sudar más de la cuenta en el primer set.

Todavía en busca de sus mejores sensaciones, al número 2 del mundo le costó encontrarse. El finlandés Otto Virtanen, número 130 del mundo, ofreció resistencia. Tanto, que la primera bola de break del partido fue a su favor, aunque Carlos la salvó.

Carlos Alcaraz ejecuta un servicio en su debut en el Conde de Godó. CONDE DE GODÓ

El propio Alcaraz amenazó al resto en el juego siguiente. Tuvo la posibilidad de romper para empezar a decantar el partido, pero el finlandés aguantó con su servicio.

Sin brillantez en el juego y sin la claridad que suele caracterizar a Carlos Alcaraz, su sonrisa no asomaba en sus labios. Eso suele ser mal síntoma.

Incluso saltaron las alarmas cuando después de poner el 5-4 se marchó al banquillo para ser atendido. El médico entró en pista para paliar unas molestias en la cara interior del antebrazo derecho. Le ofreció una pomada, Alcaraz aceptó y el partido se reanudó.

"En un resto le he pegado un poco atrás y me he hecho un poco de daño", le dijo Alcaraz al médico que le atendía.

Regresó a la arcilla de Barcelona con energía en el momento justo. Virtanen tenía la presión porque sacaba para mantenerse en el set, pero Alcaraz encontró la puerta abierta, apretó y terminó por imponer la lógica para cerrar la primera manga con un apretado 6-4.

Sin complicaciones

Por suerte, estos problemas en su muñeca derecha no le impidieron avanzar en el Conde de Godó. Alcaraz solventó la segunda manga con más facilidad que la primera, y eso que su rival sabía que no estaba al 100% de sus capacidades.

Enseguida el de El Palmar consiguió el break para ponerse 2-0 mandando, pero acto seguido perdió de nuevo su saque. Aquello indicaba que seguía sin estar fino.

No obstante, Alcaraz era tan superior que volvió a imponer su ley para el 3-1 y a partir de ahí ya no hubo más historia. Virtanen se pegó el lujo de competirle a Alcaraz y dejar algún que otro buen punto, pero hasta ahí.

"Espero que no sea nada. Este feeling ya lo he sentido alguna vez y no ha ido a más. He intentado cuidar un poquito más la derecha", dijo al término del partido Alcaraz sobre todas sus molestias. El primer trámite está solventado, ahora solo queda esperar a que estas molestias no vayan a más en una gira de tierra batida tan cargada.