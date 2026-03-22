Carlos Alcaraz se despide del Masters 1.000 de Miami en tercera ronda tras ser eliminado por el estadounidense Korda

El tenista murciano llegó a forzar el tercer set y amagó con la remontada, pero el jugador local terminó imponiendo su ley para dar la campanada.

El español Carlos Alcaraz no guardará un buen recuerdo de sus dos últimos años en Miami. Hace doce meses quedó eliminado en su debut y este domingo fue apeado del Masters 1.000 de esta ciudad al caer contra el estadounidense Sebastian Korda en tercera ronda.

Korda, número 36 del mundo, ganó por 6-3, 5-7 y 6-4 a Alcaraz, número 1 del ranking ATP, en 2 horas y 17 minutos de juego, en un encuentro que recordó las palabras que el español dijo después de quedar eliminado en Indian Wells.

Alcaraz se quejó de que tenía "una diana en la espalda" que mejoraba el nivel de cualquiera que fuera su oponente tras caer ante el ruso Daniil Medvedev en el desierto californiano. Y hoy Korda se lo volvió a recordar.

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El estadounidense tuvo entre ceja y ceja al español durante todo el partido y estuvo cerca de ganar el partido en el segundo set, cuando sacó para vencer con 5-4 en el marcador.Korda jugó mejor que nunca en su primer enfrentamiento contra un número 1 y desesperó al español, que llegó a decir a su banquillo durante el segundo set que se quería ir a casa.

La frustración de Alcaraz no era para menos y, salvo en los últimos instantes del segundo set, el estadounidense limpió con sus golpeos todas las líneas de la pista central de Miami. Korda metió presión de principio a fin al español desde el resto y sumó 33 golpes ganadores y 32 errores no forzados, por los 30 y 25 de Alcaraz.

Korda celebrando tras ganar a Alcaraz. REUTERS

En el primer set, Korda ganó el 42 % de los puntos al resto y aprovechó la segunda oportunidad de quiebre de que dispuso para poner el 3-5 en el marcador. Con su servicio solo sufrió en su segundo juego, cuando levantó dos bolas de 'break', y sentenció el set con un saque directo.

A Alcaraz se le veía incómodo, haciendo más gestos que habitualmente, como demostró cuando perdió de nuevo su saque en el tercer juego del segundo set.

🙁 "¡No puedo más! Me quiero ir a casa..."



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"Me voy a casa. Me voy a casa (...) No puedo más", dijo a su banquillo el español, sin comprender cómo podía detener a un Korda que intercalaba golpes profundos con otros más angulados.

Inmediatamente después, Alcaraz dispuso de una nueva bola de rotura, pero volvió a desaprovecharla y agachó la cabeza, comenzando a hablar consigo mismo.

Alcaraz roza la remontada

El encuentro transcurrió por esos derroteros hasta el noveno juego, cuando Korda sacó para ganar el partido con 5-4 en el marcador. Había cerrado en blanco sus dos últimos juegos al servicio, por lo que nada hacía presagiar un cambio de dinámica, pero entonces apareció el número 1.

Alcaraz sacó de la nada tres puntos fantásticos que le pusieron 0-40 arriba y rompió por primera vez en el partido a Korda con una derecha cruzada. Extramotivado, el español arrasó en los dos siguientes juegos para forzar el tercer set y levantó una enorme ovación de la grada.

El marcador se mantuvo igualado hasta el 3-3, sin oportunidades de quiebre para ningún tenista. Pero a Alcaraz se le fueron largas dos derechas seguidas con 40-40 y volvió a verse obligado a remontar.

Ganar a un número 1 no se consigue todos los días y Korda cedió a la presión cuando cometió la primera doble falta del encuentro en el momento en que sacaba para cerrar el duelo.

Alcaraz jugando en el Miami Open. REUTERS

Un saque y subida a la red le concedió dos bolas de partido. Tuvo éxito a la segunda y como pasó hace un año frente al belga David Goffin, Alcaraz, campeón en Miami en 2022, volvió a quedar eliminado del torneo.

El español había ganado por un doble 6-4 a la promesa brasileña Joao Fonseca (n.39) en segunda ronda y se despide de la gira en pista dura con dos dolorosas derrotas en Estados Unidos.

Korda se enfrentará en octavos de final contra el vencedor del cruce entre el español Martin Landaluce (n.151) y el ruso Karen Khachanov (n.15).