Carlos Alcaraz estalla en Doha contra la juez de silla "Las reglas de la ATP son una mierda"

Carlos Alcaraz discutiendo con la juez de silla en las semifinales del ATP Doha REUTERS

Carlos Alcaraz recibió una amonestación de la juez de silla Marija Cicak por retrasar el saque más de lo permitido mientras se disputaba el noveno juego del primer set después de un punto largo.

Tras esto, Alcaraz fue a quejarse a la juez de silla por no tener tiempo para secarse y el rival del español, Karen Khachanov, también se dirigió a la árbitra con gestos de contrariedad por la situación, pidiendo que quitasen el 'warning' a su rival.

Aunque una primera sanción no significa nada, si un jugador de tenis recibe dos, pierde un punto directamente y si recibe tres la pérdida de un juego completo o, dependiendo de la situación, la descalificación.

“the atp rules are always shit, they’re shit” oh carlos 😭 pic.twitter.com/jet3Qjv65M — ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) February 19, 2026

Después de acabar el juego el murciano se sentó en su banquillo y comenzó a decir al supervisor del torneo que se encontraba detrás: "Las reglas del ATP son una mierda, una mierda".

La regla dice que tras acabar el punto, el jugador tiene 25 segundos para volver a sacar de nuevo. Sin embargo, cuando ha habido un punto largo los jueces tardan algo más en poner en marcha el cronómetro para que el jugador pueda respirar y secarse el sudor.

La jueza Cicak defendía que había parado el reloj: "He parado el tiempo cuando has ido a la toalla". Pero Alcaraz, lejos de creer en su palabra, la contradijo: "No, no lo has hecho".

La decisión de la jueza puso de los nervios al español que acabó por perder el primer set y con un significante enfado por la situación.

Además, tras la Covid, los recogepelotas no pueden tocar la toalla y acercársela a los jugadores como hacían antiguamente y así conseguir perder menos tiempo.

La colegiada es una habitual en el torneo femenino y es conocida por ser inflexible, y ya ha protagonizado varios enfados por decisiones arbitrales con algunas jugadoras.

En busca del título

Dejando a un lado el enfado, Alcaraz venció a Khachanov en tres sets y logró pasar a las semifinales del ATP de Doha que se disputarán este viernes a las 17:30.

Le espera ya el ruso Rublev, que ganó al griego Tsitsipas en dos sets y pasa a ser el rival de más alto calibre para arrebatarle el título a Alcaraz.

Alcaraz celebrando tras ganar los cuartos del ATP de Doha REUTERS

Sinner, que estaba en el otro lado del cuadro, perdió de manera sorprendente contra Mensik en tres sets y se queda sin opciones de disputar su primera final del 2026 que se disputará el sábado.