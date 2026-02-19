Carlos Alcaraz se abona al sufrimiento tras ganar a Khachanov en tres sets y ya está en las semifinales de Doha

El número uno del mundo se vio sorprendido por el tenista ruso en la primera manga, aunque pudo remontar el partido. El ruso Andréi Rublev, su próximo rival (6-7 (3), 6-4, 6-3).

Carlos Alcaraz esquivó la trampa de Karén Khachánov en los cuartos de final del ATP 500 de Doha y consiguió llevarse una victoria que le lleva, por primera vez en su carrera, a las semifinales del torneo (6-7(3), 6-4, 6-3).

El año pasado fue el checo Lehecka quien le apeó en la tercera ronda y este curso era el tenista ruso quien estuvo empeñado en dejar al español con un sabor amargo en la primera aventura de la temporada en pista dura. Sin embargo, el talento y la superioridad de Carlitos acabó inclinando la balanza.

Alcaraz se encontró al otro lado de la pista un tenista 'atípico' para la altura de Khachánov (1,98). Al tenista ruso no le importó jugarle de tú a tú al español, quien tuvo que sudar para contrarrestar la potente derecha de Khachánov. Los papeles se invirtieron y en esta ocasión fue el murciano quien quiso terminar rápido los puntos.

Y es que a pesar de que Carlos Alcaraz empezó muy fino el partido, el ruso no sucumbió ante el nivel de su rival. Ninguno estuvo dispuesto a ceder su servicio aunque el español tuvo que salvar dos bolas de ruptura con el 3-3 en el primer set.

El tie-break dictaría sentencia y Khachánov dio la sorpresa aprovechando los errores no forzados de Carlitos y haciéndose gigante en su servicio, encadenando un ace tras otro.

Sin margen de error, Alcaraz aprovechó ya en el segundo set el único momento donde el ruso parecía quedarse sin fuerzas. Con el 3-2 llegó el primer break del partido y tras confirmar la rotura, el tenista de El Palmar confió la segunda manga a su saque.

Indudablemente, el número uno del mundo había subido su nivel, pero Khachánov no estaba dispuesto a hincar la rodilla tan fácilmente y, tras mantener su servicio, intentó sin éxito buscar romperle un servicio a Alcaraz en un intento que no terminaría fructificando.

Karen jugó como nunca y perdió como siempre. Carlitos rompió definitivamente el partido en el quinto juego de la tercera manga. Se puso la mano en la oreja mientras la grada aplaudía. Estaba viendo el mejor duelo de la presente edición del torneo.

Rublev, en semifinales

Andrey Rublev espera en la penúltima ronda. El número 14 del mundo es el vigente campeón en la capital catarí y uno de los siete jugadores que puede presumir de tener el doblete de títulos.

Su único triunfo con Alcaraz -cuartos del Mutua Madrid Open 2024- vino condicionado por la lesión del español en su brazo derecho.