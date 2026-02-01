22 años y 272 días y 7 títulos 'major': Carlos Alcaraz, el más joven de la historia del tenis en lograr el Career Grand Slam

Carlos Alcaraz ha escrito una página dorada en la historia del tenis. Al conquistar el Open de Australia 2026 ante Novak Djokovic, el murciano se ha convertido en el jugador más joven en completar el Career Grand Slam, es decir, en ganar los cuatro torneos de Grand Slam al menos una vez.

Con apenas 22 años y 272 días, Alcaraz pulveriza el récord de la Era Open que ostentaba su compatriota Rafa Nadal, quien logró esta hazaña con 24 años y 101 días al ganar el US Open de 2010.

La diferencia es abrumadora: Alcaraz ha sido más de año y medio más joven que Nadal al completar el póker de grandes, consolidándose como el tenista más precoz de la historia en esta categoría. Antes de la Era Open, el récord era de Don Budge, con 22 años y 363 días, también superado ahora por el murciano.

El anterior récord de Nadal perduraba casi 16 años sin ser batido, pero ahora pertenece a una nueva generación encabezada por un talento excepcional que ha demostrado una madurez impropia de su edad.

El Career Grand Slam sitúa a Alcaraz en un club tremendamente exclusivo. En toda la Era Open del tenis masculino, iniciada en 1968, solo seis jugadores han logrado conquistar Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open al menos una vez.

Alcaraz es el sexto en sumarse a esta élite, uniéndose a nombres legendarios como Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, quienes completan el podio de los más jóvenes en lograrlo.

La comparación con el Big Three revela la magnitud del logro de Alcaraz. Federer completó el Career Grand Slam a los 27 años al ganar Roland Garros en 2009, tras tres finales consecutivas perdidas ante Nadal en París.

Carlos Alcaraz, en acción durante el Open de Australia 2026 EFE

Djokovic tardó aún más: lo consiguió a los 29 años en el Roland Garros de 2016, derrotando a Andy Murray en su cuarta final parisina. Ambos necesitaron más tiempo que Alcaraz para conquistar los cuatro grandes, lo que subraya la precocidad extraordinaria del español.

El séptimo Grand Slam de la carrera de Alcaraz llega en el momento justo y en el escenario perfecto. Australia era su asignatura pendiente, el único gran torneo que se le resistía tras haber conquistado dos veces Roland Garros (2024 y 2025), dos veces Wimbledon (2023 y 2024) y dos veces el US Open (2022 y 2025).

Con este triunfo, Alcaraz cierra el círculo y equilibra su palmarés con, al menos, un título en cada torneo 'major'. En cuanto a las superficies, la pista dura se adelanta con tres títulos sobre las otras, tierra batida y hierba, con dos.

A sus 22 años y ocho meses, Alcaraz demuestra una versatilidad que muy pocos tenistas han exhibido en la historia del deporte de la raqueta.

El camino de Alcaraz hasta este momento histórico ha sido vertiginoso. Ganó su primer Grand Slam con apenas 19 años en el US Open 2022, convirtiéndose en el número 1 del mundo más joven de la historia.

Desde entonces, ha acumulado títulos a un ritmo frenético, manteniendo una progresión que le ha permitido superar barreras que parecían inalcanzables para alguien de su edad.

La final ante Djokovic tenía todos los ingredientes para convertirse en un partido épico. El serbio, con 38 años y en busca de su undécimo título en Australia y su 25º Grand Slam, representaba la experiencia y la leyenda. Alcaraz, la juventud y el futuro.

El historial entre ambos estaba empatado en las finales, con dos victorias para cada uno, lo que añadía dramatismo al enfrentamiento.

Novak Djokovic, durante un momento de dificultad en el Open de Australia 2026 EFE

La victoria de Alcaraz ante Djokovic tiene un valor añadido. No solo ha ganado el torneo que le faltaba, sino que lo ha hecho derrotando al jugador con más Grand Slams de la historia, en su feudo particular, y en un momento en el que el serbio buscaba extender aún más su dominio histórico.

La capacidad de Alcaraz para imponerse en estas circunstancias refuerza su estatus como el gran dominador de la próxima década del tenis.

Desde el punto de vista español, el logro adquiere una dimensión especial. España se convierte en el único país que ha producido a los dos tenistas más jóvenes en completar el Career Grand Slam en la Era Open.

Nadal y Alcaraz representan dos generaciones distintas pero unidas por la misma pasión, el mismo hambre de victoria y la misma capacidad para superar límites que parecían inalcanzables.

Supera al 'Big Three'

El contexto histórico sitúa a Alcaraz en una posición privilegiada de cara al futuro. Con siete Grand Slams a los 22 años, su progresión supera incluso la de Nadal, quien tenía seis 'grandes' a esa edad, y es muy superior a la de Federer y Djokovic, que solo tenían un título cada uno cuando cumplieron 22 años.

Si Alcaraz mantiene este ritmo y evita las lesiones, podría aspirar a superar los registros históricos del Big Three.

La precocidad de Alcaraz no es fruto del azar. Es el resultado de una formación integral que comenzó a los cuatro años en el Real Sociedad Club de Campo de Murcia, de la mano de su padre, y que continuó con Juan Carlos Ferrero, antiguo número uno del mundo.

Ahora es el alicantino Samu López quien ha recogido el testigo, estrenándose en este Open de Australia como entrenador principal de Alcaraz y siguiendo una línea continuista en su manejo.

Samuel López y Álvaro Alcaraz, en el banquillo de Carlos durante el Open de Australia 2026 EFE

Esta combinación de talento natural, trabajo incansable y mentalidad ganadora ha forjado a un campeón capaz de rendir al máximo nivel en cualquier superficie y contra cualquier rival.

El título australiano también cierra un círculo emocional. Alcaraz había llegado a la final más larga de la historia del torneo en semifinales, venciendo a Alexander Zverev tras cinco horas y 27 minutos de batalla épica.

Ese desgaste físico y mental podría haber pasado factura en la final, pero el murciano demostró una vez más su capacidad de recuperación y su fortaleza psicológica.

Con este triunfo, Alcaraz se consolida como el líder indiscutible del tenis mundial. Su séptimo Grand Slam no es solo un número más en su palmarés, sino el certificado definitivo de que el futuro del tenis tiene nombre y apellidos: Carlos Alcaraz Garfia.

A sus 22 años y 272 días, el murciano ha logrado lo que muchos tenistas legendarios nunca consiguieron, y lo ha hecho con una naturalidad que asusta a sus rivales y emociona a los aficionados.

La historia recordará el 1 de febrero de 2026 como el día en que Alcaraz completó el póker de grandes más joven que nadie. Pero también como el día en que el tenis español escribió una nueva página de oro, confirmando que la transición entre Nadal y Alcaraz no solo ha sido exitosa, sino que promete una nueva era de dominio en el circuito mundial.