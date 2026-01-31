Cuándo juega Carlos Alcaraz la final del Open de Australia: horario y cómo ver su partido contra Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic protagonizarán este domingo uno de los duelos más trascendentes de la historia reciente del tenis.

El murciano, con 22 años y 272 días, disputará su primera final del Open de Australia con la posibilidad de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Career Grand Slam.

Frente a él, un Djokovic de 38 años que, finalista más veterano jamás registrado en Melbourne, busca ampliar su leyenda con un título número 25.

Ambos han llegado a esta cita tras semifinales que rozaron la épica. Alcaraz venció a Alexander Zverev en cinco horas y 27 minutos, la semifinal más larga de la historia del torneo, mientras que Djokovic remontó al bicampeón defensor Jannik Sinner en cuatro horas y nueve minutos tras ir perdiendo dos sets a uno.

La rivalidad entre ambos en grandes finales está equilibrada con dos victorias para cada uno. Alcaraz se impuso en Wimbledon 2023 y 2024, mientras que Djokovic venció en Cincinnati 2023 y en los JJOO de París 2024.

Carlos Alcaraz, al más puro estilo Rafa Nadal en Melbourne

Esta final presenta una narrativa generacional: Alcaraz busca completar el círculo de los cuatro grandes torneos que le ha resistido hasta ahora, mientras Djokovic persigue convertirse en el ganador más longevo de la historia en Melbourne.

Dónde se juega la final entre Alcaraz y Djokovic

La final se disputará en la Rod Laver Arena, el estadio central del Melbourne Park. Con capacidad para 14.820 espectadores, esta pista central es una joya arquitectónica del tenis mundial. Inaugurada en 1988, cuenta con un techo retráctil que permite garantizar el juego independientemente de las condiciones climáticas.

El recinto lleva el nombre de Rod Laver, la leyenda australiana que es el único tenista en completar dos veces el Grand Slam en un mismo año. Por esta pista central han pasado los mejores tenistas del mundo y artistas como The Rolling Stones, Beyoncé y Justin Timberlake, quien batió el récord de asistencia con 16.813 espectadores en 2007.

A qué hora es la final entre Alcaraz y Djokovic

El partido arrancará a las 19:30 hora local de Melbourne, lo que equivale a las 09:30 de la mañana en horario peninsular español (08:30 en Canarias).

Este horario responde a la tradición del Open de Australia de disputar las finales masculinas en sesión nocturna australiana, maximizando la audiencia tanto en Asia-Pacífico como en Europa. Para Alcaraz supone un reto adicional al tener que adaptar su reloj biológico después del desgaste físico de su maratónica semifinal apenas 48 horas antes.

Dónde ver en España la final entre Alcaraz y Djokovic

Los aficionados españoles podrán disfrutar de la final a través de Eurosport, titular de los derechos de retransmisión del Open de Australia 2026. El encuentro contará con la narración de Fernando Ruiz y los comentarios técnicos de Álex Corretja.

Eurosport está disponible en múltiples plataformas: Movistar Plus+ en el dial 72, Orange TV, HBO Max en streaming y DAZN. Eurosport 4K retransmitirá el partido en ultra alta definición a través de los principales operadores de televisión de pago.