Alcaraz (22) gana más de 2 millones tras conquistar el Open de Australia: el mayor premio en la historia del torneo

Carlos Alcaraz se ha llevado el Open de Australia 2026 tras su victoria ante Novak Djokovic en la Rod Laver Arena de Melbourne.

Con esta conquista, el murciano se embolsa 4.150.000 dólares australianos, la mayor cantidad jamás ofrecida en este torneo.

El Open de Australia ha hecho historia con sus premios este año. El galardón del campeón supone un incremento del 19% respecto a la edición anterior, consolidando el torneo australiano como uno de los grandes Slams mejor remunerados de la historia. La bolsa total de premios alcanza los 108 millones de dólares australianos.

Este aumento forma parte de una bolsa total de premios que alcanza los 108 millones de dólares australianos, consolidando el torneo australiano como uno de los grandes Slams mejor remunerados de la historia.

Pero para Alcaraz, la recompensa económica es solo una parte de la ecuación. Con apenas 22 años, el español se ha convertido en el sexto hombre de la Era Abierta en completar el Career Grand Slam, es decir, conquistar los cuatro grandes torneos.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, antes de la final del Open de Australia 2026 EFE

Además, ha alcanzado un hito único: ser el más joven de la historia en lograrlo, superando el récord de su compatriota Rafa Nadal, quien lo consiguió con 24 años y 101 días.

Alcaraz ya acumulaba seis Grand Slams en su palmarés antes de Melbourne: US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024, Wimbledon 2024, Roland Garros 2025 y US Open 2025. Australia era su asignatura pendiente, el único grande que se le resistía.

Con esta victoria, suma su séptimo título de Grand Slam, consolidándose como el tenista más dominante de su generación.

La dimensión histórica del triunfo trasciende completamente lo económico. Alcaraz ha superado a Nadal, Federer y Djokovic en precocidad al completar el Career Grand Slam. Federer lo consiguió a los 27 años, mientras que Djokovic tardó hasta los 29. El murciano lo ha logrado a los 22 años y 272 días exactamente.

El camino hacia esta final fue épico.. En semifinales protagonizó el partido más largo de la historia del torneo en esa ronda, venciendo a Alexander Zverev en cinco horas y 27 minutos tras un encuentro agónico que terminó 7-5 en el quinto set.

Esa batalla le costó un desgaste considerable, pero demostró su capacidad de recuperación frente a uno de los mejores tenistas del circuito.

El enfrentamiento ante Djokovic fue histórico por naturaleza. El serbio, con 38 años, buscaba su undécimo título en Australia, un récord absoluto, y su vigésimo quinto Grand Slam.

Sin embargo, Alcaraz se impuso con autoridad, confirmando que es el líder indiscutible del tenis mundial.

Desde el punto de vista económico, Alcaraz continúa consolidándose como el tenista mejor pagado del mundo. Ya ha acumulado más de 60 millones de dólares en premios de torneos a lo largo de su carrera, una cifra extraordinaria para un jugador de su edad.

En 2025 tuvo la segunda mejor temporada económica de la historia del tenis, embolsándose aproximadamente 21 millones de dólares solo en premios.

A los 22 años, el murciano ha demostrado estar a la altura del futuro que le espera: una de las mayores dinastías que haya visto el tenis moderno.

Alcaraz intentará escribir una página dorada en la historia del tenis español. La recompensa económica es extraordinaria, pero el lugar en la inmortalidad del deporte blanco no tiene precio.