Confirmado por Ferrero: tras romper con Alcaraz, se pasa al golf y se incorpora al equipo del español Ángel Ayora

Apenas un mes después de cerrar su exitosa etapa de siete años junto a Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero ha anunciado un giro profesional tan sorprendente como coherente con su trayectoria: se incorpora al equipo del golfista español Ángel Ayora como entrenador de aspecto mental.

El anuncio, confirmado este domingo a través de redes sociales, marca el debut del excampeón de Roland Garros en un deporte que conoce bien y le apasiona desde hace años.

La ruptura entre Ferrero y Alcaraz, consumada el pasado 17 de diciembre, tuvo origen contractual más que deportivo. Según revelaron fuentes cercanas, el técnico valenciano recibió un nuevo contrato en condiciones que consideró inaceptables, con apenas 48 horas para decidir.

Tras más de siete años juntos, seis Grand Slams conquistados y 24 títulos acumulados, ambos cerraron una de las asociaciones más exitosas del tenis reciente en medio de tensiones con el entorno del tenista murciano.

Ahora, Ferrero encuentra en el golf un campo natural para aplicar su experiencia. Con un hándicap de 1,4 -una marca excepcional para un amateur- y propietario de un Pitch & Putt en Villena, el valenciano ha demostrado durante años su compromiso con este deporte.

Juan Carlos Ferrero, junto al golfista español Ángel Ayora Instagram

Ya ejerció como caddie de Sergio García en 2014 y mantiene una estrecha amistad con el golfista castellonense, quien ha sido mentor de Alcaraz en el golf.

"Muy ilusionado por anunciar una nueva colaboración profesional en este 2026: voy a trabajar junto a Ángel Ayora", escribió Ferrero en su anuncio oficial.

El ex número uno del mundo será responsable de trabajar "todo el aspecto mental y de desarrollo profesional", sin asumir funciones técnicas sobre el swing. "El golf también me apasiona y es también un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial", explicó.

Quién es el golfista Ángel Ayora

Ángel Ayora, de 21 años, representa una de las promesas más brillantes del golf español. Natural de San Roque (Cádiz) y formado en la Escuela Municipal de Golf La Cañada, el joven malagueño ha protagonizado una progresión meteórica desde que se convirtió en profesional en enero de 2024.

Medalla de oro en el Europeo Absoluto por Equipos en 2023 como amateur, Ayora ganó el Rosa Challenge Tour en su primera temporada profesional.

Su debut en el DP World Tour en 2025 superó todas las expectativas: finalizó en el puesto 20 de la Race to Dubai y quedó octavo en el prestigioso DP World Tour Championship de Dubái.

Estos resultados le aseguraron plaza en el Open Championship de 2026 y lo situaron a las puertas de la tarjeta del PGA Tour, su gran objetivo.

El carácter de Ayora quedó demostrado cuando rechazó una oferta millonaria del LIV Golf por dos temporadas, priorizando su desarrollo en los circuitos tradicionales. "Me gusta pensar a lo grande", declaró el gaditano, que se define como pegador y presume de drives de 285 metros de vuelo.

La conexión entre ambos deportistas fue impulsada por Juan Ochoa, entrenador y caddie de Ayora, quien contactó directamente con Ferrero hace aproximadamente un mes. El binomio ya trabajó junto durante el Dubai Desert Classic de esta semana, donde Ayora terminó en el puesto 26.

Completa el equipo Javier Ballesteros, hijo de Seve y representante del golfista a través de All In Sports Group.

La combinación de la experiencia de Ferrero en gestión de presión de élite, el legado de Seve Ballesteros y el talento bruto de Ayora configura uno de los proyectos más ambiciosos del golf español contemporáneo.