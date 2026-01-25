Carlos Alcaraz va en serio: eleva su nivel en Australia y se mete en cuartos de final tras derrotar a Tommy Paul

El tenista murciano firmó un partido sobresaliente para derrotar al norteamericano (7-6, 6-4, 7-5) y sigue sin ceder ni un solo set en el torneo.

Hace tiempo que Carlos Alcaraz viene lanzando un mensaje claro y sin tapujos. Quiere ganar el Open de Australia para poder presumir en su palmarés de tener los cuatro grandes.

Desde luego que su meta es fija y ni siquiera el cambio de entrenador a pocas semanas vista del inicio de esta temporada le va a apartar de su camino. El tenista murciano se deshizo de Tommy Paul por la vía rápida (7-6, 6-4, 7-5) y avanzó hacia los cuartos de final.

Igualó de esta forma su mejor resultado en el primer grande del año, ya está en el mismo lugar en el que cayó en las dos temporadas anteriores.

Alcaraz subió esta vez su nivel un peldaño más para lanzar una seria advertencia a navegantes, un mensaje con dos claros destinatarios, Sinner y Djokovic. El número 1 del mundo seguirá siendo el mejor del ranking un tiempo más y avanzó en el torneo sin ceder ni un solo set.

Poco más de dos horas y media fueron suficientes para derrotar a un rival de entidad que no encontró la forma de dar con las debilidades de Alcaraz. Ahora el murciano espera contrincante para los cuartos de final, el que saldrá del duelo entre Bublik y De Miñaur.

Carlos Alcaraz celebra su victoria en los octavos de final del Open de Australia. REUTERS

Sin fisuras

Carlos Alcaraz volvió a llegar a su techo en Melbourne. Los cuartos de final son lo más lejos que ha llegado nunca el murciano en el primer grande del año, y por tercer año consecutivo ha conseguido poner sus pies en ellos.

Eso sí, a tenor de lo visto en el encuentro ante Tommy Paul, el nivel del tenista español da para mucho más e invita al optimismo. El martes se medirá bien al local Alex de Miñaur o bien al kazajo Alexander Bublik, rivales que parecen estar por debajo del nivel que atesora Carlos en este inicio de temporada.

Dos horas y 37 minutos sirvieron para que el número uno del mundo se hiciera con su triunfo 88 en los 101 encuentros de Grand Slam que lleva acumulados.

El duelo, es cierto, no arrancó como se esperaba. Nada más comenzar cedió su servicio y posteriormente Paul ratificó la rotura con el 0-2, pero eso apenas inquietó al murciano. Enseguida se puso manos a la obra para recuperar el terreno perdido.

En el octavo juego aceleró definitivamente y le devolvió al norteamericano la rotura. Paul, eso sí, no se vino abajo y aguantó el vendaval, tanto que forzó el desempate para decidir este primer parcial. A la hora de la verdad, en el tiebrak, Alcaraz empezó a desequilibrar el encuentro a su favor.

Todo ello, mientras desde la grada le llegaba al español alguna que otra petición de matrimonio que el hacía soltar una carcajada.

Alcaraz ejecuta una derecha en el partido ante Paul. REUTERS

Un problema médico en la grada, un golpe de calor sufrido por un aficionado, había propiciado de un parón de un cuarto de hora durante ese tie break. No lo acusó Alcaraz que siguió a lo suyo y que amplió su ventaja en el segundo cuando quebró en el tercer parcial y se puso con 2-1 y el servicio. Lo cerró con 6-4. Paul, que había batido claramente en segunda ronda al español Alejandro Davidovich, retirado antes del tercer set después de perder por 6-1 los anteriores, se quedó sin recursos poco a poco.

tiene tomada la medida el español al estadounidense al que ganó esta vez por sexta ocasión seguida en los ocho cara a cara que llevan jugados. Paul, que llegó a ser el octavo del mundo, no lograba tomar ventaja en los parciales y cada vez veía más lejos volver a repetir las semifinales, su mejor papel en Melbourne.

"Paul empezó muy fuerte. Fue un gran partido pero creo que llegué con mucha fuerza y lo logré. Hemos mostrado un nivel de tenis muy alto. Y conseguí la victoria en sets seguidos", destacó Alcaraz en la pista.

El triunfo se alejaba más a Paul, de 28 años y vigésimo del ránking ATP mientras Alcaraz seguía a lo suyo, sin concesiones. Anduvo más equilibrado el set último, con los servicios amarrados en cada lado. Fue en el undécimo cuando lo arrebató el español que en cuanto pudo cerró el triunfo.

"En el saque he estado trabajando mucho tiempo y estoy contento de esa mejoría y tener un alto porcentaje después de cada set. He hecho algunos cambios y ha funcionado bien", añadió en la pista ante el exjugador Jim Courier que le advirtió que estaba logrando mejores porcentajes de primeros servicios.

"Me estoy sorprendiendo a mi mismo, para ser honesto", dijo Alcaraz

Alcaraz, que consiguió su segunda victoria en cinco partidos contra jugadores top 20 en Australia, se convirtió en el decimocuarto hombre de la Era Abierta en alcanzar tres cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam.

El murciano, el jugador con más veces en unos cuartos de final de un Grand Slam antes de los 23 años, uno más que Bjorn Borg y Boris Becker, sigue a lo suyo. Cuartofinalista por tercer año seguido pretende mejorar ese papel. Son los decimocuartos cuartos de final en un Grand Slam y ahora sigue su camino para convertirse en el más joven de la historia en completar el Grand Slam, con 22 años y 272 días por delante de Don Budge.

De igual manera, el murciano aspira a convertirse en el jugador más joven en ganar siete títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días.