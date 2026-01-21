Alcaraz reacciona a tiempo para llevarse la victoria ante Hanfmann y pasar a la tercera ronda del Open de Australia

El número uno del mundo levantó un 3-1 en el primer set y un 4-3 en el tie-break, el momento más complicado del partido; mientras que arrolló a su rival en la segunda y tercera manga 7-6(4), 6-3 y 6-2.

Carlos Alcaraz reclamaba un estreno exigente para medirse de verdad de cara a las rondas en las que se deciden los títulos. Yannick Hanfmann, número 102 del ranking ATP, recogió el guante y le complicó el arranque, llevándolo al límite en los primeros compases del encuentro.

El español, no obstante, reaccionó con autoridad ante la adversidad y selló su pase, por cuarta vez en su carrera, a la tercera ronda del Open de Australia. Lo hizo con un triunfo por 7-6(4), 6-3 y 6-2, tras dos horas y 43 minutos de juego.

A Carlitos le tocó remar desde el inicio, ya que tuvo que salvar una pelota de break en su primer juego al servicio. Hanfmann, sólido y bien plantado, leía sin problemas su saque, que además acumulaba errores desde el fondo de la pista.

No cambió el guion del partido conforme se desarrollaba el encuentro y las sensaciones irregulares se reflejaron tras ceder el servicio con una doble falta a 155 kilómetros por hora. El marcador reflejaba un 3-1 favorable para un tenista alemán que golpeaba con mayor limpieza.