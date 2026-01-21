Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Hanfmann en el Open de Australia.

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Hanfmann en el Open de Australia. Reuters

Tenis

Alcaraz reacciona a tiempo para llevarse la victoria ante Hanfmann y pasar a la tercera ronda del Open de Australia

El número uno del mundo levantó un 3-1 en el primer set y un 4-3 en el tie-break, el momento más complicado del partido; mientras que arrolló a su rival en la segunda y tercera manga 7-6(4), 6-3 y 6-2.

Publicada
Actualizada

Carlos Alcaraz reclamaba un estreno exigente para medirse de verdad de cara a las rondas en las que se deciden los títulos. Yannick Hanfmann, número 102 del ranking ATP, recogió el guante y le complicó el arranque, llevándolo al límite en los primeros compases del encuentro.

El español, no obstante, reaccionó con autoridad ante la adversidad y selló su pase, por cuarta vez en su carrera, a la tercera ronda del Open de Australia. Lo hizo con un triunfo por 7-6(4), 6-3 y 6-2, tras dos horas y 43 minutos de juego.

A Carlitos le tocó remar desde el inicio, ya que tuvo que salvar una pelota de break en su primer juego al servicio. Hanfmann, sólido y bien plantado, leía sin problemas su saque, que además acumulaba errores desde el fondo de la pista.

No cambió el guion del partido conforme se desarrollaba el encuentro y las sensaciones irregulares se reflejaron tras ceder el servicio con una doble falta a 155 kilómetros por hora. El marcador reflejaba un 3-1 favorable para un tenista alemán que golpeaba con mayor limpieza.

Pese al contratiempo, Alcaraz disponía de margen suficiente para reaccionar y no tardó en hacerlo. Una derecha ganadora devolvió la igualdad al marcador, acompañada de un contundente "¡vamos!" del primer cabeza de serie del torneo. Poco a poco se fue motivando y encontró mejores prestaciones en su juego.

Capacidad de resiliencia

De un posible 4-1 en contra se pasó al 3-3. Los aficionados que se tostaban al calor de la Rod Laver Arena aplaudían el descaro del alemán. Jugaba al todo o nada y, por momentos, le salía bien.

La versión del español fue a más con el paso de los juegos y, en paralelo, Hanfmann fue perdiendo el ritmo endiablado hasta terminar pagando el esfuerzo. El alemán tuvo que solicitar la asistencia del fisioterapeuta para ser tratado en la zona abdominal.

Pese a las molestias, decidió continuar. Nadie quiere retirarse en un gran escenario y ante un rival de primer nivel, aunque hacía ya tiempo que estaba mentalmente contra las cuerdas. Alcaraz queda ahora a la espera del vencedor del duelo entre Corentin Moutet (32) y Michael Zheng.