Yannick Hanfmann, el rival de Carlos Alcaraz en Australia con un 40% de sordera inspirado en un campeón de Roland Garros

Carlos Alcaraz tiene entre ceja y ceja salir campeón del Open de Australia. No se esconde. Hace tiempo que dijo que incluso cambiaría dos Grand Slams por ganar en Melbourne, así que el murciano ya tiene perfectamente estudiado a su rival. Es Yannick Hanfmann.

El alemán, número 102 del mundo, se encuentra con un auténtico muro en la segunda ronda de Australia y va a tener que hacer muy bien las cosas para tener alguna oportunidad de dar la sorpresa.

Después de derrotar al estadounidense Zachary Svajda en la primera ronda (7-5, 4-6, 6-4, 7-6), ahora Hanfmann centrará todas las miradas del torneo como rival de uno de los grandes favoritos para hacerse con el título.

Hanfmann celebra con su staff la victoria en la primera ronda de Australia. REUTERS

Alcaraz y Hanfmann se han visto las caras en una única ocasión hasta el momento en el circuito ATP. Fue en el año 2023, en los dieciseisavos de final del ATP de Pekín. Aquella vez la victoria cayó del lado del tenista español por la vía rápida en tan sólo dos sets.

Alcaraz llega a este encuentro con las buenas sensaciones que dejó después de su debut en Melbourne. En la primera ronda se deshizo del australiano Walton en tres mangas (6-3, 7-6, 6-2).

Una audición reducida

La historia de Yannick Hanfmann va más allá de lo puramente deportivo. Su lado más personal esconde un problema de audición que le limita al 60% de la capacidad del oído humano, por lo que se pierde muchos detalles tanto sobre la pista como en su vida personal.

Nació con esta limitación auditiva, y es algo que el germano ha asimilado con toda la naturalidad del mundo. De hecho, se encuentra ciertamente incómodo, como él mismo ha llegado a deslizar en alguna ocasión, si utiliza algún audífono que le permita alcanzar el 100% de la audición.

"Intenté una vez jugar con audífonos, pero en algún momento mi sistema se veía colapsado por todas las circunstancias que lo acompañan. No puedo jugar con eso durante cinco horas. Nací y crecí de esta manera, es lo que me ha tocado", llegó a comentar Hanfmann.

Aunque el audífono puede ser una herramienta muy útil, el germano no la ve imprescindible en estos momentos: "De vez en cuando, el audífono me ayuda a entrar en este mundo, aunque no tengo la sensación de estar perdiéndome nada. He vivido en mi mundo desde que tengo uso de razón, es lo mismo pero un poco más silencioso".

El motivo de su nombre

Su nombre no es fruto de la casualidad. Los padres de Hanfmann, grandes aficionados al tenis, eligieron el nombre de Yannick en honor a uno de sus grandes ídolos del momento, Yannick Noah.

El tenista francés, campeón de Roland Garros en 1983 y también al año siguiente en el cuadro individual, contaba con la admiración de los padres de Hanfmann, así que decidieron rendir homenaje a su manera.

"Me pusieron mi nombre por Yannick Noah, era el jugador favorito de mis padres. Lamentablemente, aún no lo conozco, aunque estuve cerca de hacerlo dos veces", comentó en 2023.

"Este año gané en primera ronda de Roland Garros mi primer partido a cinco mangas, justo 40 años después del triunfo de Noah en París, para mí es como cerrar un pequeño círculo", aseveró hace ya casi tres años.