La humillante derrota del número 6 del mundo en la United Cup: se burla de su rival y pierde tras sufrir una lesión

El tenis ya ha regresado al calendario y, como es tradición, la gira australiana inaugura la temporada. Entre los primeros torneos del año figura la United Cup, una competición mixta por países en la que Taylor Fritz representa a Estados Unidos y Sebastián Báez hace lo propio con Argentina.

Ambos se enfrentaron en un duelo que, a priori, parecía claramente favorable para el tenista norteamericano, aunque se produjo la sorpresa y todo empezó con una burla.

Fritz confirmó esa condición de favorito en el inicio del encuentro. Se adjudicó el primer set por 6-4 y arrancó el segundo con un 2-0 que le situaba en una posición muy cómoda.

El partido parecía encarrilado para Estados Unidos hasta que, tras ganar un punto con un globo que dejó a Báez clavado en la red, el estadounidense realizó un gesto burlón, señalando la baja estatura de su rival.

Un gesto antideportivo que le pasó factura al americano, porque tras ello, Báez empezó a resurgir en el partido, alentado por el capitán del equipo, que se encargó de recordarle la burla de Fritz. "Dale anda al frente contra el flaco este que te dice que sos chiquito" le dijo durante el siguiente descanso.

El karma contra Fritz

El argentino, lejos de rendirse, mantuvo la intensidad y encontró la manera de darle la vuelta al marcador. Pese a medir 1,70 metros, una estatura poco habitual en el circuito masculino -donde abundan jugadores cercanos al 1,90-, Báez demostró carácter y solidez.

Habitual del Top 50 y especialista en tierra batida, logró adaptarse a la pista dura y firmó una remontada de mérito ante uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada.

Taylor Fritz, durante el partido ante Sebastián Baez. EFE

La victoria supuso un estreno brillante para el argentino en 2024 y una lección de deportividad para Fritz, que pagó caro su gesto. Además de la derrota, el estadounidense terminó el encuentro con molestias en la rodilla izquierda, lo que le convierte en seria duda para el Abierto de Australia.

No obstante, Fritz quiso transmitir tranquilidad en rueda de prensa. "Realmente solo necesito jugar puntos y estar sano, eso es lo más importante", explicó, reconociendo que ha pasado gran parte de la pretemporada rehabilitándose de una tendinopatía en la rodilla.

"Es algo que lleva meses mejorar. Intentaré seguir jugando y rehabilitándome mientras viajo, pero si en un par de meses no funciona, tendré que parar por completo", concluyó el norteamericano.