Badosa despide su año más duro: "Pasaron muchas cosas que me marcaron el corazón: personas que fallaron..."

Si el 2025 fuese un partido de tenis, para Paula Badosa habría sido un extenuante duelo a cinco sets, lleno de tie-breaks agónicos, puntos de partido salvados y alguna raqueta rota contra el suelo.

En este viernes post-navideño, a escasos días de cerrar el calendario, la tenista española ha decidido hacer balance público a través de sus redes sociales.

Y no ha sido un balance cualquiera. Lejos de los tópicos festivos, Badosa ha compartido una reflexión profunda, cruda y reveladora que suena a despedida definitiva de sus fantasmas personales y profesionales.

"Este año me cambió. Pasaron muchas cosas que me marcaron el corazón", arranca el escrito, que rápidamente ha sido interpretado por sus seguidores como una radiografía de sus últimos doce meses.

La frase más punzante, "personas que fallaron, promesas que no se cumplieron y momentos que dolieron más de lo que imaginé", parece apuntar directamente a la esfera privada. Tras la mediática ruptura con Stefanos Tsitsipas, con quien formó una de las parejas más icónicas del circuito, las palabras de la catalana resuenan con el eco de una decepción sentimental que ha tenido que procesar bajo los focos.

El mensaje de Paula Badosa para despedir el 2025

Sin embargo, reducir su mensaje al desamor sería injusto. El 2025 de Paula ha sido una montaña rusa física que ha puesto a prueba su vocación. El año que comenzó con la euforia de unas semifinales en el Open de Australia -su mejor resultado en un Grand Slam- se torció dramáticamente en primavera.

La lesión crónica en la vértebra L4 volvió a convertir cada torneo en una incógnita, obligándola a retiradas dolorosas en Miami, Berlín y, finalmente, Pekín, donde las lágrimas sobre la pista en septiembre marcaron el "basta" definitivo de su temporada.

Pero en el texto de Badosa no hay victimismo, sino aprendizaje. "Aprendí a soltar sin rencor [...] y a seguir adelante incluso cuando no tenía fuerzas", asegura. Es la voz de una atleta que, a sus 28 años, ha comprendido que la victoria no siempre está en el marcador.

La tenista destaca la llegada de "personas maravillosas" y "apoyo sincero", un guiño a su entorno más cercano y a su equipo técnico, quienes han sido su red de seguridad durante los meses de rehabilitación y silencio mediático.

El cierre del comunicado es una declaración de intenciones para lo que viene. "Hoy puedo decir que crecí [...] Sigo aprendiendo todos los días, sanando poco a poco", afirma. Y esa sanación ya tiene fecha de caducidad: tras reaparecer tímidamente en la exhibición de la World Tennis League hace unos días, Badosa mira al 2026 no como un reto, sino como una oportunidad.

"A ver qué depara este 2026...", concluye, dejando en el aire la promesa de volver a ser la guerrera que enamoró al circuito.

Paula Badosa despide un año "necesario", como ella misma lo califica. Un curso donde el dolor, físico y emocional, ha sido el maestro más severo, pero que ha forjado a una mujer que, asegura, camina ahora con "el corazón limpio".

El tenis español espera que ese corazón vuelva a latir fuerte en las pistas de Australia en apenas unas semanas.