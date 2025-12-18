Los motivos de la ruptura de Alcaraz con Ferrero: choque en la renovación del contrato y en el control del proyecto

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se explica, sobre todo, por un desencuentro económico en la renovación del técnico, al que se suman tensiones acumuladas por la organización del equipo, los viajes, las academias y la evolución personal y profesional del número uno del mundo.

No responde a una mala relación personal ni a un motivo estrictamente deportivo, en la que ha sido la mejor temporada de la carrera de Alcaraz y uno de los años más exitosos de Ferrero como entrenador.

Según desveló RNE, el punto de ruptura se produjo en las 48 horas anteriores al comunicado, cuando las negociaciones para el nuevo contrato de Ferrero se encallaron hasta derivar en una falta de acuerdo que sorprendió incluso al propio entorno del jugador.

Ferrero consideraba que su aportación al éxito de Alcaraz merecía unas condiciones económicas concretas, mientras que la parte que paga -el núcleo familiar del tenista- entendía que esa valoración debía ser más baja.

En un deporte donde buena parte del sueldo del equipo se vincula al premio que genera el jugador, el salto de Alcaraz hasta los 19 millones de dólares en ganancias competitivas en 2025 convertía cualquier porcentaje en una cifra muy sensible y, a la vez, difícil de consensuar.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz posan con el trofeo de Roland Garros EFE

En la práctica, el desacuerdo fue un choque entre la percepción de Ferrero sobre el valor de su trabajo y los límites que la familia Alcaraz estaba dispuesta a asumir en un proyecto que ya funciona como una estructura profesional propia.

La sensación en el círculo del técnico es que, mantenido ese pulso, solo quedaba aceptar unas condiciones que no compartía o dar un paso al lado, y terminó ocurriendo lo segundo.

Un vínculo personal intacto

Pese a la brusquedad del desenlace, todas las señales públicas apuntan a que la relación personal entre jugador y entrenador sigue siendo buena. En redes sociales, Ferrero dejó claro que la decisión no partía de él y se despidió con un mensaje cargado de afecto: "Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse".

Alcaraz, que siempre había definido a Ferrero como su "segundo padre", ha subrayado en repetidas ocasiones la influencia del ex número uno mundial en su formación tenística y en su madurez dentro del circuito.

El tono de ambos en mensajes y comunicados, lejos de cualquier reproche público, confirma que la separación se entiende como una decisión de gestión de carrera, no como un divorcio emocional.

Las academias y el control

Uno de los grandes focos de fricción estaba en el corazón del negocio y del futuro de cada uno: las academias. Ferrero ha construido su vida profesional alrededor de su academia en Villena, donde Alcaraz se formó y llegó incluso a residir, y cuyo prestigio ha crecido de la mano del éxito del murciano.

Al mismo tiempo, la familia Alcaraz impulsa desde los años 90 su propia academia en Murcia, y en los últimos tiempos el plan pasaba por que el nombre del número uno se vinculara cada vez más a ese proyecto familiar.

El problema es que buena parte del equipo técnico que rodea a Alcaraz -incluido Samuel López, ahora entrenador principal- sigue ligado profesionalmente a la academia de Ferrero, lo que dibuja una relación híbrida: la ruptura formará parte de la nueva etapa, pero ciertos lazos laborales continuarán, al menos de momento.

Viajes, exigencia...

Otro capítulo delicado ha sido siempre el de los viajes. Ferrero, padre de tres hijos, nunca ha escondido que no le entusiasma pasar la temporada completa en el circuito, y durante años se buscó una fórmula mixta en la que Samuel López -y antes Martínez Cascales, antiguo entrenador de Ferrero- cubría parte del calendario para que el técnico principal pudiera mantener una vida más estable en España.

Samuel López junto a Carlos Alcaraz Europa Press

Sin embargo, la condición de número uno del mundo y el nivel de exposición de Alcaraz han elevado el listón: el entorno del murciano considera que la figura de referencia debe acompañarlo en más torneos, con una presencia casi total, tanto en giras como en períodos de entrenamiento en Murcia.

En paralelo, la relación también ha evolucionado con el paso del tiempo. Ferrero tomó las riendas cuando Alcaraz era un adolescente y ejerció a la vez de entrenador y figura casi paternal, marcando pautas de disciplina y profesionalidad que el propio técnico resumió en una frase: Alcaraz debía aprender a ser "un gran profesional todo el año".

La madurez del jugador, su carácter más firme en pista y la forma en que decide ahora organizar descansos, viajes y desconexiones -como las escapadas en plena temporada que en su día generaron debate interno- han añadido matices a esa convivencia diaria.

El contexto deportivo hace todavía más llamativa la ruptura. En 2025, Alcaraz ha firmado su temporada más regular: diez títulos, 71 victorias y la consolidación en el número uno del ranking, con una única gran espina, la derrota en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner, su gran rival generacional.

Para un equipo acostumbrado a relacionar cada ajuste estructural con los resultados, la mezcla entre presión competitiva, presencia de un enemigo 'íntimo' como Sinner y el desgaste propio de varias temporadas en la cima ha podido añadir tensión a una negociación que ya llegaba cargada.

Con Ferrero fuera del día a día, Samuel López ha tomado desde ya las riendas de la pretemporada y será quien acompañe a Alcaraz en la gira australiana, mientras el número uno busca un nuevo entrenador principal que encaje en las exigencias actuales: disponibilidad total para viajar, capacidad para trabajar desde Murcia y, sobre todo, nivel suficiente para dirigir la carrera del mejor tenista del momento.

La historia entre ambos queda, por ahora, en pausa, marcada por un final inesperado pero sin puertas totalmente cerradas, a la espera de comprobar si, como desea Ferrero, "los buenos recuerdos" terminan encontrando un nuevo punto de encuentro en el futuro.