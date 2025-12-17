La frase de Ferrero que vaticinó su ruptura con Alcaraz: "Pienso en el presente. La familia sufre, tengo 3 nenes no estoy en casa"

El dúo Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ya es historia. El tenista se encargó en la mañana del miércoles de anunciar la ruptura con el preparador que le ha llevado a ser el mejor tenista del mundo.

Se cierra así una de las asociaciones más exitosas del tenis reciente, la que llevó al murciano a lo más alto del ranking mundial y a conquistar Roland Garros, Wimbledon y el US Open, con un balance de seis títulos de Grand Slam y 24 trofeos en total antes de cumplir los 23 años.

La noticia ha llegado, además, poco después de que Ferrero y Samuel López -quien será el nuevo entrenador- fueran elegidos 'Técnicos del año' por sus compañeros de profesión en la encuesta anual de la ATP, reconocimiento que el alicantino ya había recibido en 2022.

Minutos después del comunicado de Alcaraz a través de sus redes sociales, Ferrero publicó un mensaje de despedida en el que mostró su afecto por el jugador y precisó el origen de la decisión.

"Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Hoy se cierra una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir", añadió el técnico, que formó al joven Alcaraz en su Academia de Villena.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero durante un entrenamiento en Wimbledon. REUTERS

Hace siete meses, el 5 de junio, Juan Carlos Ferrero habló sobre su futuro con Alcaraz en 'El Larguero' de la Cadena SER y, a pesar de que sí reconoció verse más años entrenando al actual número uno del mundo, prefería vivir el día a día, puesto que también tiene una familia.

"No me gusta pensar mucho en cuánto tiempo voy a estar aquí, sino vivir un poco más el presente. Entrenar a Carlos es exigente y al final también la familia sufre. Yo tengo tres nenes y bueno pues al final me gustaría poder pasar más tiempo en casa", reconoció el preparador valenciano.

La relación entre ambos

A pesar de mantener una magnífica relación con tanto torneo y tantas concentraciones del murciano en la academia de Ferrero, el técnico siempre ha mantenido la misma exigencia y ambición que al principio.

Y siempre que se le pregunta por lo que tiene que mejorar su pupilo, nunca se corta. Incluso con las cámaras encendidas. A Alcaraz le han caído en los últimos años más de un toque de atención.

En la docuserie de Netflix, Ferrero no se mordió la lengua ante el compromiso del tenista de El Palmar. "Su entendimiento del trabajo y del sacrificio es diferente al nuestro. Es tan diferente, que me genera dudas de si así puede llegar a ser el mejor de la historia", señala el exnúmero uno.

El valenciano hizo mucho hincapié en el esfuerzo y los sacrificios, en contraposición de un Alcaraz que quiere inaugurar un nuevo camino hacia los libros de historia: el murciano aseguró que sueña con convertirse en el mejor de la historia, sí, pero que quiere llegar a esa cota sin renunciar a la vida fuera del tenis.

Juan Carlos Ferrero, con Carlos Alcaraz en la Copa Davis del 2024. Europa Press

En los últimos meses, Carlitos ya había ido trasladando progresivamente su centro de trabajo a su propia academia en Murcia, donde pasaba cada vez más horas de entrenamiento.

A pesar de la marcha de Juan Carlos Ferrero, el resto del staff continuará junto a Carlos Alcaraz, que ya se encuentra inmerso en la pretemporada con el objetivo de conquistar en enero el Open de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés.