El mes clave de Carlos Alcaraz para completar el póquer de Grand Slams: "Cambiaría dos grandes por ganar en Australia"

Hace ya un par de semanas que Carlos Alcaraz tuvo que renunciar a jugar la Copa Davis con España como consecuencia de una lesión muscular. El edema que le diagnosticaron en el isquiotibial derecho le impidió poder cerrar la temporada como lo tenía planificado, pero como no hay mal que por bien no venga eso le permite recuperar más fuerzas de cara al próximo curso.

Porque en eso es en lo que está pensando ya el tenista murciano, en un 2026 que arrancará como número 1 y que vuelve a presentar grandes desafíos. Entre ellos, el de salir campeón de Australia por primera vez para completar el póquer de Grand Slams.

Después de sus dobletes en Roland Garros, Wimbledon y US Open, Alcaraz tiene una espina muy grande clavada con el Abierto de Australia. Ya confesó que sacrificaría ganar dos grandes esta temporada con tal de ganar en la Rod Laver Arena, así que el español tiene un mes clave por delante para llegar como un tiro al torneo oceánico.

Carlos Alcaraz sonríe en una rueda de prensa EFE

Primero, el reposo

Carlos Alcaraz puso el punto y final a su temporada con la final de las ATP Finals. Aquella derrota ante Jannik Sinner le pasó factura, porque poco después le fue diagnosticado un edema en el isquiotibial de su pierna derecha.

Tenía planificado cerrar el año en la Copa Davis, pero esos planes se truncaron y tuvo que adelantar su reposo. Hace ya casi tres semanas que el español tuvo que parar en seco, pero su inactividad entra ya en su recta final.

Se romperá de forma abrupta. La agenda de Carlos Alcaraz marca dos partidos de exhibición inminentes en Estados Unidos, algo que indica que su recuperación marcha por el buen camino y que no corre riesgo de recaer en una 'pachanga' de este tipo.

El día 7 de diciembre tiene una cita con Frances Tiafoe en Nueva Jersey, mientras al día siguiente repetirá exhibición en Miami ante el brasileño Joao Fonseca. Dos pequeñas pruebas para tratar de recuperar sensaciones.

Desde ahí, un último respiro antes de arrancar la pretemporada el próximo 13 de diciembre. Alcaraz empezará con cargas leves de trabajo que irán aumentando con el paso de los días para ir cogiendo el tono adecuado.

Un mes clave

Será un mes de preparación antes de que llegue la gran cita de la temporada, el Open de Australia. El abierto oceánico se disputa entre el 12 de enero y el 1 de febrero, así que un mes exacto será lo que tendrá Carlos Alcaraz para llegar a punto a Melbourne.

Entrenará con Flavio Cobolli, se ayudará como siempre en el trabajo de Juan Carlos Ferrero y seguirá tratando de mantener el número 1 'a su manera', como a él le gusta. Esa es la forma en la que se mantiene feliz jugando al tenis.

Antes de Australia habrá tiempo para una nueva exhibición de Carlos Alcaraz en la que podrá subir el nivel paulatinamente. Antes de ir a Melbourne hará escala en Corea del Sur para disputar otro partido amistoso contra Jannik Sinner, casi nada. Como si se tratara de una premonición de lo que podría suceder en el Open de Australia.

No habrá ningún torneo previo para Alcaraz. Se juega todas sus cartas a llegar en plenas condiciones y adaptado a triunfar en la Rod Laver Arena. El plan a seguir es claro.

Melbourne, la obsesión

Todavía no ha comenzado la temporada pero Carlos Alcaraz tiene muy claro cuál es su objetivo número 1 para 2026. Lo ha dicho por activa y por pasiva, quiere ganar el Open de Australia.

Fue muy claro además en una entrevista reciente en la Cadena Cope: "Sacrificaría dos Grand Slams por ganar el Abierto de Australia". No vaciló a la hora de dar la respuesta.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, antes de su partido en el Six Kings Slam de Arabia Saudí Reuters

Y es que Alcaraz ya sabe lo que es ganar en Roland Garros, Wimbledon y US Open. Por partida doble además en todos ellos, pero por uno u otro motivo lo de Melbourne se le sigue resistiendo.

De hecho, siempre ha estado muy lejos de llegar a la final porque el murciano ni siquiera ha sido capaz de superar los cuartos de final. El año pasado su verdugo fue Novak Djokovic, pero esta vez está preparado para un nuevo reto, se ponga quien se ponga por delante.