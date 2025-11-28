La renuncia de Carlos Alcaraz a jugar en Canadá y Shanghai le sale cara: pierde 2,07 millones a pesar de liderar el 'Bonus Pool'

Carlos Alcaraz, con gesto de enfado en su partido contra Norrie en el Masters 1.000 de París EFE

Carlos Alcaraz ha cerrado la mejor temporada de su carrera con un sabor agridulce tras las derrotas en el Masters 1.000 de París, las ATP Finals y su ausencia obligada en la Copa Davis. Sin embargo, termina el año siendo el número uno del mundo y con dos nuevos Grand Slams en su palmarés.

El español ha hecho historia y cualquier calificativo hacia él se quedan cortos: finalista en tres de los cuatro 'majors' del circuito y ganador de tres Masters 1.000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati), lo que le ha llevado a liderar también el 'Bonus Pool'.

Esto es un fondo de más de 17 millones de euros que la ATP reparte entre los 30 jugadores que más puntos obtienen entre los nueve Masters 1.000 y las ATP Finals.

Al murciano le correspondían 4,14 millones de euros en función de los 4.420 puntos sumados, pero no percibirá esa cantidad íntegra. Finalmente, el tenista de El Palmar recibirá exactamente la mitad: 2,07 millones.

La drástica reducción responde a la normativa que obliga a los tenistas a disputar todos los Masters 1.000 -con la excepción de Montecarlo- y que aplica una penalización del 25% por cada ausencia en los otros siete torneos obligatorios.

En el caso de Alcaraz, fueron dos las citas que se perdió a lo largo de la temporada: Canadá y Shanghái. El doble borrón implica un recorte total del 50% en la recompensa económica.

Carlos Alcaraz, durante la final de las ATP Finals

La campaña ha sido especialmente exigente en el plano físico y el jugador optó por renunciar a Toronto tras su participación en Wimbledon para recuperar sensaciones. La decisión resultó acertada: semanas después conquistó Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos.

Su ausencia en Shanghái obedeció a un motivo distinto. Una lesión sufrida la semana anterior en Tokio le impidió competir.

El golpe económico pudo haber sido aún mayor, ya que tampoco jugó el Mutua Madrid Open, otro de los torneos obligatorios. Sin embargo, su desplazamiento a la capital, donde atendió a los medios y cumplió con varios compromisos publicitarios antes de retirarse a última hora, le permitió evitar la sanción.

Cabe recordar, además, que Alcaraz se embolsó 863.000 euros extra por ser el jugador que más puntos sumó en los torneos ATP 500, una categoría en la que se proclamó campeón en Rotterdam, Queen’s y Tokio, y en la que alcanzó la final del Godó.

Sinner, a cero

Si llamativa es la situación de Alcaraz, aún más sorprendente resulta la de Jannik Sinner. El italiano, segundo en el Bonus Pool con 3.850 puntos, tendría derecho a 1,65 millones de euros, pero no recibirá ni un céntimo.

El campeón de Wimbledon se ausentó en cuatro Masters 1.000: Indian Wells, Miami y Madrid, debido a la sanción por dopaje, y Canadá -al igual que Alcaraz- por fatiga tras su triunfo en el All England Club.

Con cuatro torneos obligatorios sin disputar, la normativa es tajante: Sinner pierde el 100% del premio que le correspondería.