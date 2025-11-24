Un camino forjado en la adversidad: España firma la 'Davis del Pueblo' con una de las historias más épicas del tenis

España ha recuperado protagonismo en la Copa Davis tras un recorrido que reavivó el interés por la 'Ensaladera', a pesar de no contar con Alcaraz ni con Davidovich en ninguna de las cinco eliminatorias disputadas este año.

El camino comenzó en febrero, en Suiza, con Roberto Carballés, Martín Landaluce, Pedro Martínez y Jaume Munar como integrantes del equipo. El valenciano y el balear se mantuvieron en las siguientes convocatorias, a las que se incorporó Pablo Carreño tras la remontada ante Dinamarca, mientras que Marcel Granollers reforzó el dobles en la Final a 8 de Bolonia.

La presencia de estos nombres refleja la dimensión del esfuerzo realizado por el conjunto español. Aunque el equipo no logró culminar su gesta imponiéndose a la anfitriona y vigente campeona, cerró su participación con la sensación de haber recuperado la identidad que le ha caracterizado históricamente en la Copa Davis.

Pese a la derrota ante Italia, la Copa Davis de 2025 quedará en la memoria como la 'Davis del Pueblo'. Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers firmaron un torneo inesperado, sostenido por la ilusión, la unidad y una fe inquebrantable durante una semana mágica en Bolonia.

La 'Armada' volvió a hacer soñar a España con su séptima 'Ensaladera'. Pasó de estar a un punto de quedar fuera de la Final a 8 en septiembre a convertirse en finalista, protagonizando una auténtica montaña rusa emocional que rozó el final feliz en territorio italiano.

Capacidad de resiliencia

El punto de inflexión llegó el 14 de septiembre de 2025. Pedro Martínez levantó una bola de partido ante Holger Rune en Marbella, en Puente Romano, en un duelo que acabaría abriendo un camino insospechado.

Con la posterior victoria de Pablo Carreño, España selló un billete a Bolonia tras consumar la mayor remontada de su historia en la competición: del 0-2 al triunfo que les situó entre las ocho mejores selecciones.

¡Y así es como se logra una HAZAÑA!



¡El punto final de Pablo Carreño para darle a España el 3-2 que los lleva a Bolonia!

Los héroes de aquella gesta repitieron convocatoria. Munar y Martínez encabezaron la lista inicial; Carreño entró como quinto hombre; Granollers, doble campeón de Grand Slam en la temporada, reforzó el dobles; y Carlos Alcaraz aportó el impulso definitivo a las aspiraciones españolas.

Sin embargo, su lesión -un edema en el isquiotibial derecho- obligó a abandonar la concentración y, con su salida, muchos descartaron a España en la lucha por el título.

Pero la esencia de la Copa Davis emergió entonces con más fuerza. Los cuatro jugadores disponibles, guiados por un capitán David Ferrer exultante de motivación y un equipo técnico sólido, se aferraron al espíritu colectivo. Las redes sociales los bautizaron como "los olvidados".

"Nos merecemos algo de crédito; tenemos una gran carrera detrás", recordó Carreño. Así nació el apodo que marcó la semana: la 'Davis del Pueblo'.

Con ese impulso, España resistió y sorprendió. Remontó ante República Checa en su debut, con Munar en individuales y la dupla Martínez-Granollers en dobles firmando la remontada.

Luego se impuso a Alemania con una actuación memorable: Carreño resurgió tras una dura derrota inicial y levantó un 6-1 en el 'tie-break' del segundo set; nuevamente el dobles acabó siendo decisivo.

Pedro Martínez y Marcel Granollers celebran la victoria ante Alemania. Reuters

España se ganó el derecho a soñar con la final. Tras el tropiezo inicial de Carreño frente a Berrettini, Munar arrasó a Cobolli con un contundente 6-1. El duelo parecía encaminado al dobles, pero el italiano, alentado por un público incansable, logró remontar y frustrar el milagro.

La 'Armada' rozó la gesta y cedió en su undécima final, ante la Italia más dominante de la historia reciente, tricampeona consecutiva y también sin sus grandes referentes, Alcaraz y Sinner.

Y es que la Italia sin Sinner contra la España sin Alcaraz también era la Italia sin Musetti contra la España sin Davidovich. Los dos finalistas de la Copa Davis 2025 litigaron por la 'Ensaladera' sin sus números uno y dos.

Una gesta histórica

Fueron dos grandes ejemplos de la fuerza del grupo y de ese espíritu distintivo que hace tan diferente a la Davis del resto de competiciones de tenis, incluso con este formato híbrido en el que se ha convertido actualmente.

Pese al desenlace, esta edición quedará grabada como la 'Davis del Pueblo'. Porque Munar, Martínez, Granollers y Carreño construyeron un relato épico que, aunque sin final feliz, permanecerá como una de las historias más emocionantes del tenis español.