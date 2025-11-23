España pierde la final de la Copa Davis ante Italia, que revalida el título de campeón, tras la derrota de Jaume Munar

La derrota de Pablo Carreño ante Matteo Berrettini obligaba al tenista balear a ganar ante Flavio Cobolli, pero el transalpino se alzó con la victoria (1-6, 7-6, 7-5).

El equipo español no ha podido hacer realidad el sueño de ganar la Copa Davis seis años después. La derrota de Pablo Carreño ante Matteo Berrettini en el primer partido de la final, sumada a la Jaume Munar ante Flavio Cobelli han hecho que España cayera en la orilla ante Italia.

El partido que disputaron Jaume Munar y Flavio Cobolli fue el reflejo de lo que significa jugar una final. Los dos tenistas pasaron por todos los estados de ánimo posibles con un dominio arrollador por momentos para ambos y donde al final fue el italiano quien se acabó llevando el gato al agua.

A pesar de un inicio arrollador del tenista balear, el transalpino no había dicho la última palabra cuando tenía todo en contra: set abajo y un break en contra de inicio en el segundo set. Sin embargo, su punto de inflexión fue cuando el encuentro se detuvo en la segunda manga para que las asistencias médicas atendieran a un aficionado en la grada.

FLAVIO SIGUE LUCHANDO 😤



¡Así se vive cada set ganado en la final de la Copa Davis! #CopaDavis pic.twitter.com/pQmkVcCNIR — Copa Davis (@CopaDavis) November 23, 2025

Hasta el momento, Munar fue un vendaval ante su rival. De hecho, no dio ninguna opción a que el público transalpino presente en las gradas confiase en una posible victoria del joven Cobolli.

El español atraviesa el mejor año de su carrera y sobre el Bologna Fiere evidenció el por qué, aunque perdió fuelle ante el empuje de su rival y la presión del público italiano.

El balear salió como un miura y en apenas 16 minutos ya le hizo dos 'break' a su oponente. Con el 4-0 el set ya estaba encaminado, aunque no por eso Munar se relajó. El español había empezado a trabajar la victoria desde antes de comenzar el partido con su actitud y Cobolli era solo un juguete.

Munar se mostró muy dinámico sobre la pista con varias derechas ganadoras, globos y moviendo a su rival de un lado al otro. Todo le salía a un tenista que levantó hasta cuatro bolas de break y se llevó el primer set con un dominio apabullante.

El balear siguió sacando de quicio a su rival en el inicio de la segunda manga y en el primer juego ya hizo la primera rotura. Sin embargo, el partido estuvo durante unos minutos parado por una atención médica en la grada y frenó el ritmo del español.

Detenido el Munar-Cobolli por una atención médica en la grada del SuperTennis Arena. #CopaDavis #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/JYmHUnrKfa — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 23, 2025

Lo aprovechó Cobolli haciéndole el primer break del partido a Jaume Munar y, tras confirmar la rotura con su servicio, por primera vez en el partido Italia se vio por delante en un set.

Sin embargo, la igualdad se mantuvo y ningún tenista cedió su servicio hasta que Cobolli puso contra las cuerdas a Jaume Munar en el juego previo al tie-break. Hasta cuatro bolas de set tuvo que salvar el tenista balear, aunque en el desempate no pudo hacer frente al empuje del italiano.

La victoria de Jaume Munar era obligatoria después de que España ya estuviese contra las cuerdas tras la derrota de Pablo Carreño ante Matteo Berretini en el primer partido (6-3, 6-4). La agresividad del tenista italiano en su juego permitió que en una hora y dieciocho minutos, la vigente campeona diera el primer paso para revalidar la 'Ensaladera'.

Sobre el Bologna Fiere, el anfitrión Matteo Berrettini no dio ninguna opción a Pablo Carreño. La lectura del partido que hizo el italiano fue espectacular, sabiendo en qué momento el break resultaría decisivo.

¡Italia se pone en ventaja ante España! 🇮🇹



Un gran partido de Berrettini en el primer capítulo de la final. Los anfitriones dan un paso importante en Bolonia. 🔝#CopaDavis | @federtennis @MattBerrettini pic.twitter.com/AQYFBM5wFi — Copa Davis (@CopaDavis) November 23, 2025

Le costó entrar en el partido al asturiano. Los servicios directos de Berrettini no ayudaron. Tres en el primer juego. Seis en el primer envite en total. Su rival se contagió de la energía de la grada, volcada con su ídolo. Dominio desde el fondo. Acierto en la red. Todo le salió a un Berrettini que dominó a Carreño, por momentos demasiado conservador.

Intentó evitar el 'break', pero fue una cuestión de tiempo. Berrettini mantuvo el nivel, la velocidad. Se ganó tres bolas de rotura. Sobrevivió Carreño a la primera con un 'ace'. A la segunda con el error de Berrettini. Y a la tercera sucumbió. Con mala suerte.

Sin ninguna opción

El golpe de Berrettini tocó en la red y fue a la línea lateral. Carreño respondió con un revés potente. Y el italiano, en la red, colocó la raqueta para dejar muerta la bola en el lado contrario.

Con su saque, Berrettini no perdonó la gran oportunidad. En volandas con un público incansable, se hizo gigante. Juego en blanco e Italia comenzó a ilusionarse de verdad con la victoria.

Y con esa energía entró el tenista romano a la pista para el segundo set. Sirvió Carreño. Tuvo que salvar dos bolas de 'break'.

Pablo Carreño, en la final de la Copa Davis ante Matteo Berretini. Reuters

Se recompuso Carreño en un momento decisivo para mantener sus esperanzas. Como cuando no se rindió ante el alemán Jan-Lennard Struff en un 'tie-break' para la historia en el que levantó 5 bolas de set con 7 puntos seguidos.

Pero esta vez, la gesta se quedó en el camino. No encontró argumentos Carreño a los que agarrarse ante la solidez de Berrettini. Con 4-4, Berrettini volvió a golpear el saque de Carreño. Se colocó 0-40 arriba. Salvó una bola el español. A la segunda, perdió el servicio y, aunque no oficialmente, el partido. Al saque, Berrettini volvió a ser infalible.