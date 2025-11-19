Cuándo juega España frente a la República Checa en la Copa Davis: horario y dónde ver los cuartos de la Final a 8

España arranca este mismo jueves su andadura en la Final a 8 de la Copa Davis. Este mítico torneo, que ha sufrido en los últimos tiempos tantos cambios de formato, junta en Bolonia a las ocho mejores selecciones del momento en busca del triunfo.

'La Armada' se enfrenta a la República Checa en los cuartos de final en una dura eliminatoria que, además, se ha recrudecido con la notable baja de Carlos Alcaraz. El número 1 del mundo sufre un edema en el isquiotibial y finalmente no podrá defender al equipo español.

La ausencia de Alcaraz lo cambia absolutamente todo. Con él, España guardaba esperanzas de avanzar en el torneo y, por qué no, soñar incluso con el título. Pero ahora el panorama es muy diferente y el resto de integrantes del equipo sudarán para que su ausencia no se note en exceso.

David Ferrer, el capitán del equipo español, formó una convocatoria con Pablo Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

El primer escollo en el camino será la República Checa, que cuenta con Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek.

Pablo Carreño, durante el partido ante Elmer Moeller. EFE

En cuanto al resto de eliminatorias, Bélgica ya está en las semifinales después de doblegar a Francia por la vía rápida (2-0), y se enfrentará al ganador del Italia - Austria. En el otro lado del cuadro, el vencedor del España - República Checa jugará ante quien salga ganador del duelo entre Argentina y Alemania.

El formato de estas eliminatorias consiste en dos duelos individuales para abrir boca y, si fuera necesario, un tercero de dobles para desempatar.

¿Cuándo se juega la Final a 8 de la Copa Davis?

La Final a 8 de la Copa Davis ya arrancó este pasado martes y se extenderá hasta el 23 de noviembre, día en el que se disputará la final. España arranca su participación este mismo jueves y el primer duelo individual tendrá lugar a las 10:00 horas. Después, de manera consecutiva, se jugará el segundo choque individual y, si fuera necesario, posteriormente el de dobles.

¿Dónde se juega la Final a 8 de la Copa Davis?

Esta Final a 8 de la Copa Davis se disputa en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre. Los partidos se disputan en el BolognaFiere Exhibition Centre, también referido como Bologna Fiere. Esta sede acoge todas las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y la final del torneo.

En España, esta Final a 8 de la Copa Davis se podrá ver a través de Movistar. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura de todo lo que suceda en esta fase decisiva en busca de la Ensaladera.