Paula Badosa (28), sobre su soltería y un dardo a su expareja: "Me ha encantado la canción 'La Perla' de Rosalía"

La tenista española Paula Badosa protagonizó uno de los encuentros televisivos más esperados de la semana al visitar a David Broncano en el plató de 'La Revuelta'.

El reencuentro entre ambos, que mantienen una excelente amistad pese a su ruptura sentimental hace varios años, sirvió como telón de fondo para que Badosa realizara un balance sincero de su complicado 2025 y, de manera especial, lanzara una indirecta hacia su exnovio Stefanos Tsitsipas.

Desde el inicio, el programa preparó una sorpresa emotiva para la deportista: la presencia de Candela Peña, actriz de quien Badosa es confesa admiradora. La reacción de la tenista al verla fue genuina

Sin embargo, el tono cambió significativamente al abordar la temporada de Badosa. La tenista no se anduvo con rodeos al caracterizar su año como francamente negativo. Tras comenzar con ilusión —llegando a semifinales en el Open de Australia— las lesiones la castigaron despiadadamente.

Problemas de espalda, lesiones del psoas y otras dolencias musculares le impidieron mantener el nivel que ella sabe poseer. "He tenido un año jodido", reconoció sin ambages, y explicó cómo la frustración mental acompañaba al dolor físico: "Me entra mucha frustración cuando vuelvo y sé que no tengo el nivel que sé que tengo".

A pesar de este panorama desolador, Badosa proyectó un optimismo que sorprendió gratamente. Reveló que ya se encuentra en pretemporada avanzada, con cuatro semanas cumplidas y seis más por delante de un régimen intenso: dos horas diarias de gimnasio y cuatro en pista, seis días semanales.

Su visión del futuro es clara: "En 2026 empieza una nueva Paula. Voy con una mezcla de tranquilidad por haber visto las cosas con un poco más de distancia en este parón, pero también con muchísimas ganas".

Los objetivos fijados son ambiciosos, cifrados en alcanzar el top 8 del ranking mundial y conquistar un título de Grand Slam, algo que define como su sueño profesional.

La indirecta a Tsitsipas

El instante más explosivo llegó cuando Badosa mencionó admiración por el reciente disco de Rosalía, especialmente por una canción: "Me ha encantado su nuevo disco, sobre todo, la canción de 'La Perla'. Sería un honor algún día jugar contigo al tenis".

Esta canción, 'La Perla', interpretada por la artista catalana, es una arenga emotiva contra un exnovio, repleta de críticas sobre infidelidad y traiciones.

La selección de esta composición en particular no fue casual. Broncano captó inmediatamente el subtexto con una observación irónica sobre la popularidad de esa pista entre el público femenino contemporáneo. La respuesta de Badosa fue como un guiño cómplice: "Estamos en ese momento de la vida".

El público gritó entonces el nombre "¡Tsitsipas!", confirmando lo que todos intuyeron. Badosa no pudo ocultar su incomodidad mientras Broncano intentaba restaurar la serenidad.

Poco después, la tenista confirmó oficialmente su soltería, después de que su relación con el tenista griego había terminado nuevamente el pasado mes de julio, marcando el fin de una noviazgo de dos años que había experimentado una ruptura previa en 2024.

El encuentro demostró que, aunque Tsitsipas quedó en el pasado, Badosa conserva una relación genuina con Broncano. Su mensaje final fue cristalino: atrás queda un año difícil, adelante aguarda una "Paula de verdad", renovada y hambrienta de éxito.