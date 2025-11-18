Cuándo juega España en la Copa Davis: calendario, cuadro y rivales de las Finales con la baja de Carlos Alcaraz

Sin Carlos Alcaraz, la selección española de tenis está lista para afrontar la Final 8 de la Copa Davis que se disputa del 18 al 23 de noviembre en el Bologna Fiere de Bolonia, Italia.

El equipo capitaneado por David Ferrer buscará el séptimo título de su historia, aunque lo hará con un varapalo mayúscula: la baja de Alcaraz tras las molestias sufridas en la final de las ATP Finals.

España debutará en cuartos de final el jueves 20 de noviembre a las 10:00 horas frente a República Checa, un rival de entidad que cuenta con jugadores de la talla de Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac.

La eliminatoria se disputará al mejor de tres partidos, con dos individuales y un dobles si fuera necesario, siguiendo el formato habitual de la competición por equipos más prestigiosa del tenis mundial.

El calendario completo

El calendario completo de las Finales arranca este martes 18 de noviembre con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica a las 16:00 horas. El miércoles 19, a la misma hora, será el turno de Italia, defensora del título, que se medirá a Austria.

Tras el partido de España del jueves por la mañana, la jornada se completará desde las 17:00 horas con el Argentina-Alemania. Las semifinales están programadas para el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, mientras que la gran final se disputará el domingo 23 a las 15:00 horas.

Calendario completo Martes 18 de noviembre (16:00): Francia vs. Bélgica Miércoles 19 de noviembre (16:00): Italia vs. Austria Jueves 20 de noviembre (10:00): España vs. República Checa Jueves 20 de noviembre (desde las 17:00): Argentina vs. Alemania Viernes 21 de noviembre (16:00): Semifinal 1 Sábado 22 de noviembre (12:00): Semifinal 2 (España —si gana— vs. Argentina o Alemania) Domingo 23 de noviembre (15:00): Final

Si España supera a República Checa, se enfrentaría en semifinales al vencedor del duelo entre Argentina y Alemania, dos selecciones con gran tradición en la competición.

Por el otro lado del cuadro, Francia e Italia parten como las principales candidatas a alcanzar la final, aunque la ausencia de Jannik Sinner en el equipo italiano tras su decisión de tomarse un descanso tras las ATP Finals podría equilibrar las opciones.

Los miembros del equipo

Ferrer ha convocado a Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers para representar a España. Sin embargo, el bombazo ha sido la baja final del murciano, que sufrió molestias en el isquiotibial derecho durante la final de las ATP Finals disputada el domingo en Turín, donde cayó derrotado ante Sinner.

Las imágenes de Alcaraz tocándose la parte posterior del muslo derecho durante el encuentro encendieron todas las alarmas de cara a la cita de Bolonia. Se sometió a una resonancia magnética que reveló la gravedad de la lesión.

Los especialistas detectaron una sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial, y lo más preocupante, el riesgo de sufrir una rotura completa. Alcaraz reconoció que "la recomendación médica es no competir" y expresó su frustración: "Me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa".

La ausencia de Alcaraz es un golpe durísimo para las aspiraciones españolas, dado que el murciano se ha convertido en el líder indiscutible del equipo y en uno de los mejores tenistas del mundo.

No obstante, el equipo convocado por Ferrer cuenta con alternativas de garantías como Jaume Munar, que atraviesa un buen momento de forma, y Pablo Carreño, con experiencia contrastada en estas lides.

España buscará añadir un séptimo entorchado a su palmarés tras los títulos conseguidos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. La competición llega en un momento especial tras la retirada de Rafa Nadal hace justo un año en la edición de Málaga, donde Italia se proclamó campeona.