La victoria en las ATP Finals de Alcaraz o Sinner les hará ganar más de 5.000.000 de dólares para sumar a un año de récord

Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Uno de los dos cerrará este domingo la temporada 2025 con un cheque de 5.071.000 dólares, el mayor premio económico jamás otorgado en un torneo de tenis.

Una cifra récord que refleja no solo el nivel del duelo que se vivirá en la Inalpi Arena de Turín a las 18:00, sino también el crecimiento imparable de esta nueva era del circuito ATP.

Ambos finalistas llegan invictos a la final, por lo que quien se lleve el trofeo se embolsará el total acumulado que contempla la estructura de premios: participación (331.000 dólares), tres victorias en fase de grupos (396.500 cada una), semifinal (1.183.500) y final (2.367.000).

En total, más de 4,78 millones de euros. Es un nuevo hito que supera los 4.881.100 dólares que recibió el propio Sinner en 2024 por ganar sin perder un solo set.

Un año espectacular

La final soñada del tenis moderno llega con todos los ingredientes de un duelo legendario.

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, busca completar una temporada de ensueño con su noveno título del año y el único que le falta en su palmarés: las ATP Finals.

Frente a él estará Jannik Sinner, vigente campeón y héroe local en Turín, que quiere revalidar la corona en su décima final en pista cubierta.

Los datos de ambos son abrumadores. Alcaraz acumula 71 victorias en 2025, más que ningún otro jugador, con títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open.

Mientras, Sinner no ha cedido un solo set ni ha perdido su servicio en toda la semana.

En total, son ya 30 victorias seguidas en pista dura bajo techo para el italiano.

Rivalidad al rojo vivo

El de este domingo será el séptimo enfrentamiento consecutivo en una final entre Alcaraz y Sinner, un dato que refleja la dimensión de su rivalidad.

El español domina el cara a cara con 10 victorias en 15 encuentros, y en 2025 ha ganado cuatro de los cinco duelos directos, incluyendo las finales de dos Grand Slams.

Sin embargo, la única victoria de Sinner este año fue en Wimbledon, y en pista dura bajo techo el italiano ha mostrado un nivel imponente.

Carlos Alcaraz celebra su título del Open de China junto a Sinner, subcampeón Reuters

Las estadísticas de la semana muestran un duelo táctico ajustado. Sinner ha dominado los intercambios cortos (0-4 golpes) y mantiene una solidez al saque excepcional, con 59 juegos consecutivos ganados al servicio.

Por su parte, Alcaraz brilla en los intercambios medios (5-8 golpes), y ha mostrado una agresividad eficaz en la red, con un 82% de puntos ganados en ese terreno.

Dinero, récords y legado

El enorme premio económico en juego este domingo puede inclinar también la clasificación de ingresos anuales.

Hasta ahora, Carlos Alcaraz lidera con aproximadamente 16,5 millones de dólares en premios ATP en 2025, seguido por Sinner con 14,05 millones.

Una victoria del italiano en la final le permitiría superar al español en ese ranking, además de sumar los 1.500 puntos ATP reservados para el campeón invicto.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y otros participantes de las ATP Finals 2025 EFE

A esto se suman los logros acumulados. Alcaraz ya ha superado este año los 53 millones de dólares en ganancias de carrera, siendo el primer tenista nacido en los 2000 en alcanzar esa cifra.

Sinner le sigue de cerca, con 51,6 millones de dólares, y un hito particular: en octubre ganó el torneo de exhibición Six Kings Slam en Riad, donde se llevó 6 millones de dólares, el mayor premio individual de la historia.

Ambos forman parte ya del selecto grupo de ocho jugadores en la historia que han superado los 50 millones en premios. Pero su lucha no se queda en cifras.

Lo que está en juego en Turín es también el prestigio de cerrar la temporada como el auténtico dominador del circuito.

Pase lo que pase, esta final marcará un antes y un después. Si gana Alcaraz, se consagrará como campeón absoluto del año, sumando a sus títulos de Grand Slam su primer trofeo de ATP Finals.

Si gana Sinner, además de hacer historia ante su público, destronará al número uno en la clasificación económica y consolidará su dominio en pista cubierta.

La ATP ha elevado la bolsa total del torneo hasta los 15,5 millones de dólares, un 1,64% más que en 2024, como reflejo del momento dorado que vive el tenis.

Pero más allá del dinero, lo que Alcaraz y Sinner están construyendo es una rivalidad de época.

Este domingo se escribirá un nuevo capítulo. Y será, sin duda, el más caro de todos.