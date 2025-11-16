La frase de Carlos Alcaraz que 'enciende' a los italianos antes de medirse a Sinner: "Espero que tres o cuatro me apoyen..."

No va a tener precisamente al público de su lado Carlos Alcaraz esta tarde en la final de las ATP Finals. El torneo se disputa en Turín, y con Jannik Sinner al otro lado de la red la afición estará volcada con el jugador local para animarle a proclamarse campeón.

Viene siendo así durante todo el torneo, y por supuesto no será menos en el partido decisivo. Alcaraz lo sabe, y ha visto cómo la grada en varias ocasiones apoyaba a su rival a lo largo de estas ATP Finals, así que se permitió el lujo de bromear con ello.

Instantes después de vencer con claridad a Felix Auger-Aliassime para certificar su presencia en la final, el tenista español bromeó sobre este asunto sobre la pista ante la atenta mirada de miles de personas.

'I hope I have 3 or 4 people in the crowd cheering for me… I have my friends’ 😆



Alcaraz on facing Sinner in the #NittoATPFinals final in Turin pic.twitter.com/lCnanLTRx8 — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2025

"Espero que al menos haya tres o cuatro personas en la grada que me apoyen...", dijo el murciano con una sonrisa en la boca. Esas palabras provocaron la graciosa reacción de la grada, que asumió la broma con naturalidad y le propinó una sonora ovación a modo de respuesta.

Eso sí, aunque Carlos Alcaraz se metió al público en el bolsillo, eso no cambiará el ambiente favorable a Jannik Sinner que se vivirá esta tarde en el Inalpi Arena de Turín. Ya en el choque ante Musetti, en la fase de grupos, el murciano comprobó el calor del público italiano con su jugador.

Sinner, infalible en pista rápida

Carlos Alcaraz está bordando el tenis en estas ATP Finals y se encuentra, seguramente, en el mejor momento de su carrera deportiva. Sin embargo, el reto de medirse a Jannik Sinner en esta final sigue siendo mayúsculo por las condiciones en las que se jugará.

No sólo el público estará del lado del italiano, sino que los registros del número 2 en pista rápida son alucinantes. Es en esta superficie donde el transalpino se encuentra más a gusto, y más aún si se trata de una pista cerrada como es el caso.

"Jugar contra Jannik en pista cubierta es uno de los más difíciles retos que tenemos ahora mismo en el tenis. Creo que lleva una racha de 30 o 31 victorias consecutivas. En pista cubierta jugamos ante su público. Eso hace que sea aún más difícil jugar contra él. Ya veremos, pero estoy listo para afrontar el reto y estoy listo para jugar un buen partido", comentó Alcaraz.

"Ser el número 1 significa que he jugado muy bien durante toda la temporada, en todas las superficies. Él juega mejor en pista cubierta. Jugamos ante su público. Diría que él es el favorito. No quiero creerlo, pero diría que él es el favorito", dijo el español.

El número 1 tiene claro que quiere añadir su nombre en el palmarés del torneo de maestros: "Venir aquí, jugar un buen tenis y poder levantar el trofeo al final de la semana significaría mucho para mí, más aún si ganara a Jannik y estuviera en la misma lista que Orantes y Corretja, como español ganador de este torneo. Sería fantástico poner mi nombre junto al de ellos".