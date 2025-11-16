Alcaraz y Sinner, la última batalla en 2025 de una dupla que ha dominado el tenis en una temporada para el recuerdo

Carlos Alcaraz celebra su título del Open de China junto a Sinner, subcampeón Reuters

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputan este domingo 16 de noviembre la final soñada de las ATP Finals 2025 en la Inalpi Arena de Turín.

Será el colofón perfecto a un año donde ambos han ejercido un dominio tan apabullante que apenas han dejado espacio para terceros.

El español y el italiano se enfrentan por sexta vez en lo que va de temporada, en un duelo que servirá no solo para decidir al campeón del torneo de maestros, sino para sellar cuál de los dos cierra oficialmente el año como número uno del mundo.

Ganador Torneo Ronda Resultado Carlos Alcaraz US Open Final 62 36 61 64 Carlos Alcaraz Masters 1.000 Cincinnati Final 50 RET Jannik Sinner Wimbledon Final 46 64 64 64 Carlos Alcaraz Roland Garros Final 46 67(4) 64 76(3) 76(2) Carlos Alcaraz Masters 1.000 Roma Final 76(5) 61

Con estilos distintos pero una ambición idéntica, Alcaraz y Sinner llegan a la gran final tras imponerse con autoridad en semifinales.

El murciano batió a Auger-Aliassime por 6-2 y 6-4, alcanzando su décima final en sus últimos once torneos y asegurando ya matemáticamente el liderazgo en el ranking ATP de final de año.

El italiano, por su parte, no ha cedido un solo set en todo el torneo y acumula 30 victorias consecutivas en pista cubierta, la mejor racha del circuito.

Será un enfrentamiento entre los dos tenistas más destacados del planeta, respaldados por una temporada que ha entrado por méritos propios en los libros de historia del deporte.

Ambos lo tienen todo para protagonizar la gran rivalidad del tenis mundial durante la próxima década. Y lo están demostrando ya.

Carlos Alcaraz celebra en las ATP Finals EFE

La final soñada

Turín, sede del torneo de maestros por quinto año consecutivo, será el escenario de un nuevo capítulo en este pulso que ya ha adquirido dimensiones históricas.

La afición local, volcada con Sinner, vive con entusiasmo el ascenso del jugador de San Cándido, convertido en ídolo nacional y en el principal estandarte de la nueva generación del tenis italiano.

"Jugar en casa es muy especial. El apoyo del público me da ese extra de energía", confesó Sinner tras sellar su billete a la final frente a De Miñaur (7-5, 6-2).

En la otra parte del cuadro, Alcaraz bromeó con deportividad: "Espero que, al menos, tres o cuatro me animen en la final", dijo entre risas. Rivalidad intensa, pero sana.

Ambos buscan cerrar el año con un premio doble: el trofeo de campeón y un bote económico que podría superar los 5 millones de dólares, si alguno logra el título de forma invicta.

Además, el español intentará convertirse en el tercer tenista español en ganar la Copa de Maestros, tras Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998).

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, tras la final de la Six Kings Slam Reuters

Dominio sin precedentes

La final de Turín es solo la última parada de un viaje estelar que ambos han protagonizado a lo largo del calendario ATP 2025. Juntos, han conquistado los cuatro Grand Slams del año.

Y lo han hecho enfrentándose entre sí en tres de ellos, algo que no sucedía desde los mejores tiempos de Nadal y Djokovic.

Alcaraz se coronó en Roland Garros y el US Open. Sinner triunfó en Australia y Wimbledon.

Solo en los torneos en los que uno de ellos no participó, otro jugador pudo alzar el trofeo. Su dominio ha sido absoluto.

En cifras, el murciano ha ganado 8 títulos (incluyendo tres Masters 1.000) y firmado un balance de 71 victorias y 7 derrotas, el mejor registro de su carrera.

Por su parte, Sinner ha levantado 5 títulos, entre ellos el Masters 1.000 de París, con un porcentaje de victorias del 87,8% (43-6).

Sus números en Grand Slam también son abrumadores: 26-2 para Sinner (92,9%) y 24-2 para Alcaraz (92,3%).

En conjunto, han ganado 50 de 54 partidos en los grandes, una efectividad superior incluso a la lograda en los mejores años del Big Three.

Rivalidad en cifras

La final de este domingo será el decimosexto duelo oficial entre ambos. El cara a cara lo lidera Alcaraz por 10-5, con un claro 4-2 en 2025.

En sus últimos seis enfrentamientos, todos con un título en juego, han protagonizado un pulso vibrante repartido casi a partes iguales.

En Pekín 2024, Sinner se impuso. En Roma, Roland Garros y Cincinatti, fue Alcaraz quien se llevó la victoria.

Wimbledon volvió a ser para el italiano. Y en el US Open, otra vez se impuso el español. Cada encuentro entre ambos es ya sinónimo de espectáculo, intensidad y talento en estado puro.

Se trata de una rivalidad paritaria y complementaria: Sinner domina en regularidad y rendimiento bajo techo; Alcaraz brilla en los cara a cara y en los momentos clave. Su batalla por el trono ha elevado el nivel del circuito.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se saludan. REUTERS

El abismo con el resto

Tan grande ha sido su dominio que la distancia entre ellos y el resto del ranking es histórica.

En la clasificación 'Race to Turin' antes de empezar las ATP Finals, Alcaraz lidera con 11.050 puntos, seguido de Sinner con 10.000.

El tercero, Alexander Zverev, se queda en apenas 4.960. Es decir: la diferencia entre el segundo y el tercero es mayor que toda la puntuación del alemán.

En otras palabras: si Zverev duplicara sus puntos, apenas alcanzaría al segundo. Ni siquiera en la era más dominante de Federer, Nadal y Djokovic se registraron diferencias tan grandes.

Ambos han acumulado cifras que desafían cualquier comparación. Alcaraz suma ya 14 grandes títulos con apenas 22 años. Sinner, 10.

Ambos han ganado un Slam por cada tres o cuatro torneos que juegan. Y todo indica que lo mejor está aún por llegar.

La Copa Davis

Una vez concluida la batalla de Turín, Alcaraz tendrá un último reto en el horizonte: la Copa Davis 2025, donde liderará al equipo español en el 'Final 8' que se disputará en Bolonia.

Será el gran referente de una selección que busca reconquistar el título seis años después.

Sinner, en cambio, no estará presente en la cita con Italia. Ha optado por descansar tras un curso extenuante.

Una hipotética final entre España e Italia con ambos capitanes de sus selecciones en pista deberá esperar. De momento, el último gran duelo entre ellos será este domingo.

Sinner levanta la Copa Davis en la victoria de Italia ante Países Bajos. Reuters

El nuevo clásico

El tenis mundial asiste con asombro a una rivalidad que ha devuelto la emoción y el prestigio a cada gran torneo. Si el periodo entre 2006 y 2012 estuvo marcado por el Big Three, el nuevo ciclo ya tiene sus protagonistas.

Alcaraz y Sinner no solo se reparten títulos. Están empujando mutuamente sus límites, regalando partidos memorables y recuperando el aura de grandeza que solo las grandes sagas pueden generar.

Como Nadal y Federer. Como Djokovic y Murray. Ahora, es el turno de ellos.

Y la final de las ATP Finals de 2025 promete ser solo otro capítulo de una historia que no ha hecho más que empezar.

Un nuevo clásico que seguirá marcando la pauta del tenis en los años venideros.

Este domingo, en Turín, se disputa el último gran título del año. Pero también una página más de una rivalidad para el recuerdo.