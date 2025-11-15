Carlos Alcaraz acepta el reto de Jannik Sinner y se cita con el italiano en la final de las ATP Finals tras derrotar a Aliassime

Carlos Alcaraz celebra un punto en el partido ante Aliassime en las ATP Finals. REUTERS

El murciano volvió a hacer gala de un tenis excelso para derrotar al canadiense (6-2, 6-4) y peleará por inscribir su nombre en este torneo por primera vez.

Jannik Sinner puso el señuelo primero y Carlos Alcaraz aceptó el reto poco después. Las ATP Finals tendrán la final esperada entre los dos mejores del mundo después de que el murciano arrollara a Felix Auger-Aliassime en su partido de semifinal (6-2, 6-4) [Así vivimos la victoria de Carlos Alcaraz ante Felix Auger-Aliassime]

Cuesta decantarse por un favorito al título, pero lo que está claro que es Alcaraz llega volando a este compromiso. En el mejor momento de su carrera, sin lugar a dudas. Con un tenis casi perfecto y una moral inquebrantable.

Aliassime fue la última víctima de este cóctel que ha convertido al español en una máquina de ganar que empequeñece a cualquier contrincante. Siempre con una sonrisa, disfrutando más que nunca de su profesión.

Oh, to be this good at tennis… 😮‍💨



Alcaraz is orchestrating the play 🎻@carlosalcaraz #NittoATPFinals pic.twitter.com/u9VCjEbLh6 — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2025

Un torbellino

Está pletórico de confianza Carlos Alcaraz en estas ATP Finals. De eso, y por supuesto también de juego, porque el recital que viene dejando en cada partido es digno de admirar.

El murciano no quería especular lo más mínimo. De eso había hablado en algún partido anterior, de no vacilar en el arranque, así que fue a degüello a por un rival que hace ya tres años que no es capaz de ganarle.

Después de empezar ganando su servicio para allanar el camino, en su primer resto activó el 'modo salvaje'. Tres bolas de break de una tacada para empezar, todas ellas salvadas, eso sí, por un Aliassime que empezó a notar el aliento de su contrincante demasiado pronto.

Alcaraz ejecuta un servicio en el partido ante Aliassime de las ATP Finals. REUTERS

Aquello no había hecho sino empezar. En el siguiente resto, de nuevo Alcaraz se lanzó en tromba a intentar conseguir la rotura. Desperdició una nueva bola de break, pero a la segunda no falló. Una dejada marca de la casa a la que llegó Aliassime, pero que contrarrestó el español con una gran volea.

El marcador ya reflejaba un 3-1 favorable para el nuevo número 1, con cinco bolas de break -y una aprovechada- en tan sólo dos juegos al resto.

El canadiense reaccionó de inmediato. Tanto, que dispuso de su primera y única bola de rotura de esta primera manga. La salvó Carlos con un error no forzado de Aliassime, fruto de la precipitación. Y ahí ya no hubo más vuelta de hoja.

Carlos Alcaraz voló y disfrutó en la pista. Tiró de repertorio, un abanico de golpes y de formas de ganar increíblemente amplio que no pudo contrarrestar Aliassime. Fuerte con su servicio, sacando su revés paralelo a relucir, haciendo dejadas, subiendo a la red a volear... Incluso algún que otro ace se coló por ahí.

Con 5-2, el murciano tenía claro que quería acortar el partido lo máximo posible. Se lanzó sin vacilar a por una nueva rotura. 0-40 al resto y primer set en el bolsillo tras un punto largo con varios intercambios. Todo perfecto.

Más igualdad

Mucho más igualada la segunda manga. Aliassime ganó en consistencia, y las oportunidades de rotura de uno y otro desaparecieron del mapa. Incontestables ambos al servicio, el set fue avanzando con una calma tensa.

Los fantasmas estuvieron a punto de abalanzarse sobre Aliassime con 2-1 abajo. Gozaba de un 40-0 claro para firmar el empate, pero esas tres oportunidades se esfumaron ante la insistencia de Alcaraz. El canadiense, no obstante, templó con acierto sus nervios para evitar un break que podría haber sido definitivo.

Carlos Alcaraz ejecuta un revés. REUTERS

El 'ciclón Alcaraz' menguó su fuerza, bloqueado por una mejor versión de Aliassime. El público disfrutaba, de hecho, iba claramente con el canadiense. Seguramente porque creían que era un rival más sencillo para Sinner en la final.

Alcaraz fue cumpliendo con su guion, el de ganar cada servicio para cargar la presión sobre Aliassime, y así se llegó al punto clave. Con 5-4 para Alcaraz le tocaba responder al canadiense. El 0-30 inicial no ayudó a lidiar con la tensión.

Quiso pasar el trago Aliassime, pero un nuevo error no forzado provocó las dos bolas de partido. La primera la salvó con un gran saque abierto, pero a la segunda se dio el desenlace inevitable. Una derecha al pasillo certificó el triunfo de Alcaraz.

Menos de una hora y media de partido para aceptar el desafío de Jannik Sinner. Será su primera final en el torneo de maestros.