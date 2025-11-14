La indirecta del entrenador de Sinner a Djokovic por sus críticas: "La opinión es la forma más baja de conocimiento"

La polémica en torno al caso de dopaje de Jannik Sinner continúa generando tensiones en el circuito y ahora ha sido Darren Cahill, el reconocido entrenador del italiano, quien ha lanzado un mensaje que muchos interpretan como una velada respuesta a las recientes críticas deNovak Djokovic.

El australiano publicó en sus redes sociales una cita del escritor Bill Bullard que reza: "La opinión es realmente la forma más baja de conocimiento humano".

Este enigmático mensaje apareció apenas dos días después de que el serbio concediera una polémica entrevista a Piers Morgan, donde aseguró que el positivo por dopaje acompañaría a Sinner durante toda su carrera tenística.

El mensaje del entrenador de Sinner en redes sociales. INSTAGRAM

Las declaraciones de Djokovic no han sido bien recibidas en Italia ni, aparentemente, en el círculo cercano del tenista de San Candido.​

Esta no es la primera vez que Cahill sale en defensa de su alumno. Anteriormente, el entrenador había expresado: "Jannik no ha hecho nada malo. Se sabe inocente. Esperaremos la sentencia del TAS. Jannik irá mientras tanto con la cabeza alta".

Lo paradójico de esta situación es que Djokovic jugó un papel fundamental en el desarrollo del juego de Sinner hace tres años.

Tras la derrota del italiano en Wimbledon 2022, Cahill reveló que el serbio le proporcionó valiosos consejos que ayudaron a transformar su tenis. "Novak desglosó nuestro juego para decirnos que necesitaba más variaciones, mejorar su saque, acercarse a la red un poco más seguido, y realmente nos ayudó", confesó el entrenador australiano.

El caso de Sinner, quien dio positivo por una sustancia prohibida pero fue exonerado tras demostrarse contaminación involuntaria, ha dividido opiniones en el circuito.

Mientras algunos como Djokovic mantienen una postura crítica, otros reconocen que el italiano ha sido declarado inocente tras un exhaustivo proceso de investigación. Cahill ha insistido en que su alumno "ha entendido que en la vida podrá sobrevivir a todo, después de esto ya nada le da miedo".​

Relación fructífera

La relación entre Cahill y Sinner ha sido fundamental para el éxito del número uno del mundo. Desde que el australiano se incorporó al equipo en junio de 2022, el italiano ha conquistado dos Grand Slams, las ATP Finals 2024 y ha alcanzado la cima del ranking mundial.

A pesar de que 2025 estaba previsto como el último año de su colaboración, recientemente Cahill ha dejado abierta la posibilidad de continuar: "Mi futuro está en sus manos: si él quiere que me quede, lo haré".​

Darren Cahill entrena junto a Sinner. EFE

El mensaje de Cahill, aunque críptico, envía una señal clara: en medio de especulaciones y críticas, el conocimiento fundamentado debe prevalecer sobre las meras opiniones.