Carlos Alcaraz - Felix Aliassime, ATP Finals: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz se mide a Felix Auger-Aliassime en las semifinales de las ATP Finals. El choque tendrá lugar en el segundo turno de una jornada que abrirá Sinner con su enfrentamiento ante De Miñaur.

Alcaraz despliega tenis y personalidad como pocos. Llega impecable: pleno de victorias, un número uno mundial reconquistado que es el broche dorado a una temporada de madurez y ambición. El murciano se presenta en el Inalpi Arena ligero de equipaje emocional pero con todos los galones deportivos.

Aliassime, lejos del papel de actor secundario, ha decidido esta semana reescribir la película. El canadiense entró en semifinales tras doblegar a Alexander Zverev. Emergió en Turín tras meses de irregularidad y, fiel a su tenis de ataque, busca seguir dando la sorpresa.​

El partido servirá para que Alcaraz reestrene su condición de número 1 del mundo. Lo consiguió después de vencer a Musetti en el último choque de la fase de grupos.

El tenista de El Palmar llega pletórico de confianza y sabiendo lo que tiene que hacer en cada momento. Él mismo lo ha reconocido, ha sabido reconducir sus desconexiones y su irregularidad durante la temporada para convertirse casi en alguien imbatible.

Todo el mundo ansía la esperada final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero ambos primero tendrán que hacer los deberes en sus respectivas semifinales.

¿Cuándo se juega el partido de las ATP Finals entre Alcaraz y Aliassime?

El partido de las semifinales de las ATP Finals se disputará en el segundo turno, en torno a las 20:30 horas de la tarde. Primero saltarán a la cancha Jannik Sinner y Alex de Miñaur para disputar la primera de las semifinales de la jornada.

¿Dónde se juega el partido de las ATP Finals entre Alcaraz y Aliassime?

Las ATP Finals 2025 se están jugando en el Inalpi Arena de Turín, Italia. Esta sede es el recinto cubierto más grande del país y, para el torneo, su capacidad oficial es de aproximadamente 12.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner?

En España, el enfrentamiento entre el nuevo número 1 del mundo y Aliassime se podrá ver a través de Movistar Deportes. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo.